Detenida una mujer como presunta responsable del homicidio de un hombre de 60 años en una vivienda en Usera

Una ambulancia de SUMMA 112 atiende un apuñalamiento en Marcelo Usera a 26 de diciembre de 2025 - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta responsable del homicidio de un hombre de 60 años a consecuencia de una herida por arma blanca en una vivienda situada en la calle Marcelo Usera, en el distrito madrileño de Usera.

Se trata de la segunda persona detenida por estos hechos que ocurrieron el pasado día 26. La primera fue un hombre de 68 años, que fue arrestado como presunto autor del homicidio.

El varón avisó de que en su domicilio habían apuñalado a su amigo.

A la llegada del personal médico y tras realizarle una primera asistencia sanitaria, esta persona falleció. En ese mismo instante, el hombre de 68 años fue detenido, han detallado fuentes policiales.

Al lugar, se desplazaron indicativos del grupo de atención al ciudadano (GAC), policía científica, el grupo VI de homicidios y el grupo de policía judicial de la comisaría de distrito de Usera-Villaverde, quien finalmente se hizo cargo de la investigación. Avanzadas las pesquisas policiales, los agentes lograron identificar a una mujer partícipe en la agresión que causó la muerte a la víctima.

La presunta autora material fue localizada este domingo en un municipio del sur de la Comunidad de Madrid por un indicativo del grupo de policía judicial y del grupo operativo de respuesta, pertenencientes a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde.

Por todos estos hechos, ha sido detenida esta mujer como presunta responsable de un delito de homicidio y quebrantamiento de condena, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.