Detenido por estafar a empresas de reparto pagando en efectivo con billetes falsificados

Billetes de 50 euros falsos incautados por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de estafar a empresas de reparto de paquetería y comida a domicilio pagando en efectivo con billetes de 50 euros falsificados en una operación conjunta de la Brigada de Investigación del Banco de España y el grupo de Estafas de la Comisaría de Tetuán, en Madrid.

La investigación arrancó a mediados de mayo tras la denuncia de un gerente de una empresa de paquetería que manifestaba que un trabajador había realizado una entrega de un paquete a domicilio en modalidad de pago contrarrembolso y le habían abonado el importe del paquete con billetes falsos.

Según el relato del denunciante, el trabajador cobró un total de 964 euros en efectivo por el paquete, de los cuales unos 800 fueron abonados en billetes de 50 euros que, una vez se procedió a su ingreso en el banco, se destapó que eran falsos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Avanzadas las pesquisas, los agentes recopilaron otras dos denuncias más donde se relataban hechos similares de otras empresas de paquetería por un valor próximo a los 1.700 euros en los que el destinatario, y presunto estafador, era esta misma persona.

Además se le vinculó con otras tres denuncias más de empresas de comida a domicilio y establecimientos comerciales, uno de ellos situado en Alicante, en los que el individuo había efectuado pagos con billetes de 50 euros.

Así las cosas, una vez identificado el sospechoso, el pasado 8 de junio se procedió a su detención como presunto responsable de un delito de falsificación de moneda y estafa, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Tras le registro en su vivienda, los agentes intervinieron un total de 374 billetes de 50 euros falsos, que junto a los aportados por los denunciantes durante la investigación aumentan a 429 billetes falsificados por un valor de 21.450 euros.