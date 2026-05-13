Detenido un hombre acusado de estafar a personas de avanzada edad simulando una urgencia médica

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este miércoles de la reciente detención de un hombre acusado de varios delitos de estafa a través del método conocido como 'urgencia hospitalaria', mediante el cual contactaba con las víctimas, de entre 85 y 100 años, y les hacía creer que necesitaba dinero en efectivo o joyas para costear una intervención médica de un familiar cercano.

Los hechos investigados se han producido en la localidad de Torrejón de Ardoz, en los distritos madrileños de Carabanchel, Fuencarral-El Pardo y Usera-Villaverde, así como en Alicante y Murcia. Sin embargo, la Policía mantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que se conozca algún delito más de los trece que se le imputan actualmente al detenido.

El 'modus operandi' de esta estafa consistía en contactar con las víctimas por teléfono a través de una llamada con número oculto. Durante la conversación, el sospechoso empleaba incluso audios enlatados en los que se escuchaba a sus supuestos hijos llorar y pedir auxilio para evitar que les amputaran alguna extremidad, según un comunicado de la Policía Nacional.

Durante la llamada, el estafador convencía a las víctimas de que no era necesario que contactaran con sus familiares más cercanos, y que tan solo tenían que meter dinero en efectivo y joyas en una bolsa y tirarlas por la ventana, donde estaría un falso miembro del equipo médico para recogerlo y llevarlo directamente al hospital.

Finalmente, la Policía Nacional llevó a cabo el pasado 29 de abril la entrada y registro del domicilio del sospechoso, donde se intervinieron joyas, teléfonos móviles, documentación relacionada con los hechos delictivos, ropas utilizadas y un coche de alta gama.

LLAMADA DE UN FALSO MÉDICO

La investigación policial arrancó a principios de este año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de esta estafa tras la denuncia de una mujer que afirmaba haber recibido una llamada de teléfono en la que un falso médico le explicaba que su hijo había sufrido un accidente grave y necesitaba de su ayuda para salvarle la vida.

Durante la llamada, este falso médico intercalaba también audios en los que se escuchaba a otro hombre llorar desesperadamente pidiendo auxilio a su madre, incluso manifestando que se suicidaría si no atendía las peticiones. Posteriormente, explicaban a la víctima que el hijo estaba ya en la mesa de operaciones y necesitaba unos clavos de oro de gran valor.

En algunas ocasiones, las llamadas podían llegar a durar hasta cuatro o cinco horas, haciendo así que la víctima quedara aislada de todo contacto telefónico y social y convenciéndola finalmente de que le entregara el dinero por la ventana o, si la arquitectura del inmueble no lo permitía, llegaban a personarse en el domicilio totalmente cubiertos para no ser reconocidos con posterioridad.

HUYÓ EN PATINETE

La rápida respuesta policial permitió establecer un dispositivo por el que fue localizado el ahora detenido, que tras tener un contacto con una mujer mayor, inició su marcha a bordo de un patinete eléctrico, llevando a cabo una conducción temeraria y de huida.

Tras averiguar la identidad de la víctima, la Policía inició un dispositivo para localizarla, encontrándola finalmente a bordo de un vehículo dirección al hospital de Toledo, lugar en el que los miembros del entramado criminal le manifestaron que se encontraba su hija gravemente herida.