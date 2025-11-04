Detenido un hombre que amenazaba con prender fuego a su casa en Usera

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el domingo por la noche a un hombre que, desde la ventana de su domicilio, amenazaba con prender fuego a la vivienda y hacer saltar por los aires el bloque de pisos en Usera tras haber dejado abierto el gas, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía.

En concreto, los hechos se produjeron en la calle Rutilo en torno a las 21 horas, cuando agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar y observaron que el sospechoso se encontraba quemando enseres personales en el interior de la vivienda y en posesión de varios cuchillos.

En ese momento se comisionó a una Unidad de Intervención Policial (UIP) para que accediera a la vivienda, redujera y detuviera al sospechoso, interviniéndole además los cuchillos. Durante la intervención varios agentes sufrieron intoxicación leve por inhalación de humo, por lo que fueron trasladados al hospital.

En concreto, un total de 14 agentes antidisturbios sufrieron una intoxicación leve por inhalar gases tóxicos, spray pimienta y el dióxido de carbono de los extintores durante la operación, según ha adelatado el diario 'El Mundo'.

Al detenido, al que se le acusa de posibles delitos de incendio, atentado y resistencia y desobediencia, fue también trasladado al Hospital 12 de Octubre. En el incidente intervinieron Bomberos de Madrid, que cortaron el suministro de gas y sofocaron el incendio.