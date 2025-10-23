Detenido un hombre por encubrir el asesinato de una mujer el lunes en Villaverde

Puerta de la vivienda dónde han ocurrido los hechos, en el distrito de Villaverde, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). Una joven de 21 años fue asesinada a puñaladas este lunes en su domicilio en Villaverde (Madrid), y la Policía investiga el cas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención de un varón acusado del delito de encubrimiento del homicidio del lunes en Villaverde, donde una mujer de apenas 21 años fue asesinada a puñaladas presuntamente a manos de su pareja en presencia de su hija de apenas 15 meses en lo que ya ha sido catalogado como un nuevo caso de violencia de género.

Al parecer, el individuo era conocer del hecho, ya que mantuvo conversaciones telefónicas con el presunto homicida después de cometerlo. Las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de la Jefatura Superior de Madrid han permitido la identificación de esta persona, que ha sido detenida este jueves, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron el lunes, cuando presuntamente un hombre de 30 años se desplazó hasta el distrito madrileño de Villaverde para acabar con la vida de su pareja, de quien tenía una orden de alejamiento en vigor. La víctima, una joven de 21 años, estaba registrada en el sistema VioGén como de riesgo bajo.

Los agentes de la Policía Nacional lograron identificar y arrestar horas más tarde, ya de madrugada, al presunto homicida --sobre quien pesan denuncias previas-- en la localidad de Torrejón de Ardoz. Ahora se ha decretado el secreto de sumario, mientras que la Comunidad de Madrid se ha hecho cargo de la tutela de urgencia de la bebé.