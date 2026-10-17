Detenido un hombre por el robo con fuerza dentro de varios vehículos en Majadahonda

Archivo - Un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han conseguido detener a un hombre por presuntamente llevar a cabo robos con fuerza tras romper la ventanilla de hasta tres vehículos en diferentes calles del municipio de Majadahonda durante la tarde del viernes.

Según ha informado la propia Guardia Civil en un comunicado, mientras los perjudicados tramitaban la denuncia, se realizó un dispositivo policial de cara a identificar a las personas que pudieran portar mochilas y material escolar, objetos que habían sido sustraídos de los vehículos.

Finalmente, se logró localizar y detener a un varón de 40 años que portaba entre sus pertenencias dos mochilas y diferente material escolar, cuyos perjudicados reconocieron una vez acudieron al acuartelamiento de Majadahonda. Al detenido se le imputa un supuesto delito continuado de robo con fuerza en interior de vehículo.