Detenido el presunto autor de una agresión sexual en San Blas-Canillejas

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este miércoles de la detención en la víspera de un hombre de 28 años acusado de agredir sexualmente a otra joven de apenas 20 años tras salir de fiesta y acabar en la casa de este en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Los hechos ocurrieron en la noche del lunes, cuando la víctima salió de fiesta con el presunto agresor y un grupo de amigos. Al día siguiente, se despertó en la casa de uno de ellos sin recordar lo ocurrido, con lo que llamó a la Policía Nacional.

Por su parte, los agentes tomaron testimonio al sospechoso, un joven mexicano de 1997, que afirmó que ambos habían mantenido relaciones sexuales y fue detenido por un presunto delito de agresión sexual, según han señalado fuentes consultadas por Europa Press.

La Policía Nacional tomó declaración al resto de personas del grupo, al menos dos personal más, para que aportaran más información al respecto. También se investiga si la víctima, una joven peruana de 2005, fue sometida bajo los efectos de alguna sustancia, según ABC.