Detenidos cuatro hombres por el cultivo 'indoor' de cerca de 1.600 plantas de marihuana en Colmenar Viejo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones como presuntos responsables de delito contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico por el cultivo 'indoor' de cerca de 1.600 plantas de marihuana en Colmenar Viejo.

Los agentes llevaron a cabo las entradas y registros, con fecha a 3 de marzo, y hallaron cerca de 1.600 plantas de marihuana, así como 13 kilogramos de marihuana triturada y más de 23 kilogramos de cogollos de marihuana, ha desgranado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Asimismo, se aprehendieron cerca de 1,2 kilogramos de cocaína, seis gramos de tussi, 310 euros en efectivo, una balanza de precisión y diversa documentación que acreditaba la planificación del cultivo de marihuana.

Los agentes culminaron la investigación con tres entradas y registros en domicilios situados en la misma localidad, donde se hallaron diversas sustancias estupefacientes.

Las pesquisas policiales avanzaron y encontraron indicios suficientes del desarrollo de esta actividad ilícita, por lo que se solicitó a la autoridad judicial mandamientos de entrada y registro para los citados domicilios.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.