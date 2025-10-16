Dexcom, primer adjudicatario para el suministro de sensores de monitorización continua de glucosa en la Comunidad

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dexcom, empresa dedicada a la monitorización continua de glucosa (MCG) en tiempo real, ha sido seleccionada como primer adjudicatario del Acuerdo Marco del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para el suministro de esta tecnología en todos los centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid.

El acuerdo permitirá que cerca de 35.000 personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 accedan como primera opción a un sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real, sin necesidad de escaneos ni pinchazos en los dedos y con alertas personalizables, tal y como ha informado la compañía en un comunicado.

"Esta adjudicación consolida el compromiso de Dexcom con la sostenibilidad del sistema sanitario y con las personas con diabetes. Gracias a la tecnología de monitorización continua de glucosa en tiempo real con alertas personalizables, ayudamos a transformar la manera en que se gestiona la diabetes, aportando una herramienta de apoyo diario tanto para las personas con diabetes como para los profesionales sanitarios", ha señalado la directora general de Dexcom España, Raquel García Gordon.

Así, el contrato contempla, además, un plan de soporte integral que incluye la formación técnica del personal sanitario, el mantenimiento de los dispositivos o el suministro de materiales educativos para los pacientes y personal sanitario, con el objetivo de asegurar "la continuidad del tratamiento y una experiencia de usuario óptima".

Con esta adjudicación, desde Dexcom han destacado que refuerzan "su presencia en el sistema público como proveedor de soluciones tecnológicas para la gestión de la diabetes y consolida su compromiso con la colaboración público-privada, garantizando el acceso equitativo a tecnologías validadas clínicamente y alineadas con la estrategia del Sistema Nacional de Salud".