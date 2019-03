Díaz Ayuso acusa a Sánchez de actuar "como si fuera un dictador": "No quiere escuchar ni aprobar leyes en el Parlamento"

Publicado 10/03/2019 11:30:12 CET

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Comunidad en las próximas elecciones autonómicas de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar "como si fuera un dictador" porque, entre otras cosas, "no quiere escuchar a la oposición o aprobar leyes en el Parlamento".

"Actúa como si fuera un dictador. No quiere tampoco debatir con sus adversarios, no quiere aprobar las leyes en el Parlamento, no quiere escuchar a la oposición y no quiere una televisión pública plural, como no quiere ningún tipo de herramienta común para hacer política", ha considerado en una entrevista concedida esta semana a Europa Press.

Por eso, tiene claro que el próximo 28 de abril, con las elecciones generales, va a tener que ganar el candidato del PP, Pablo Casado. Y lo hará, ha dicho, "demostrando que es el mejor candidato". "Estoy convencida de que aunque no haya debates y no tengamos sus herramientas (las de Sánchez), los españoles van a ver el nivel que tiene Pablo Casado", ha añadido.

De este modo, se ha referido a su "forma de concebir la política y el proyecto que tiene para España". Preguntada por si teme que unos resultados electorales malos para Casado le afecten a ella después, ha negado la mayor porque, "evidentemente, el Partido Popular en Madrid no va a hacer otra cosa más que crecer en estos meses con él", por lo que entiende que le "beneficia".

"Y es cierto que, como a los españoles en Madrid lo que más nos preocupa es la unidad de España, lo que está sucediendo en Cataluña y los problemas nacionales, porque los madrileños nos sentimos también españoles, pues vamos a hablar primero de España y luego hablaremos de España en Madrid", ha añadido.

"PREOCUPADA POR ESPAÑA"

En este sentido, ha admitido estar "muy preocupada por España". "Estoy muy preocupada porque estamos en manos de un Gobierno que ha sido nefasto para nuestro país en los últimos nueve meses, que está utilizando todo el poder de manera dictatorial para perpetuarse y que con 84 diputados, ha aprobado más del 90 por ciento de sus leyes a base de decretazos", ha indicado.

En la misma línea, ha continuado sus críticas acusando al actual Gobierno de Sánchez de estar "intentando que funcionarios estén a su servicio contra otros, en concreto, contra el Partido Popular" y ha asegurado que se puede ver en las noticias "que utilizan la televisión pública, el CIS y todos los medios a su alcance para mantenerse en un poder que no tienen".

Además, a su juicio, "está claro que se va a volver a apoyar en los independentistas, en los golpistas, en aquellos que están llevando el nacionalismo a otras comunidades autónomas, en la ultra izquierda" y no sabe si también seguirán apoyándose "en los herederos políticos de Batasuna, en los 'bilduetarras', pero lo han hecho hasta el momento".

Para Díaz Ayuso, el Gobierno de Sánchez "ha llegado así de lejos imponiendo, por ejemplo, una ley de educación sin consenso, imponiendo decretazos y derogando todo lo bueno conseguido en años anteriores". "Y eso sin fuerza, así que imaginaos lo que puede ser este país si el socialismo con Pedro Sánchez sigue en La Moncloa", ha exclamado.

La candidata 'popular' se ha preguntado qué es lo que va a traer a España el socialismo en este sentido, porque, asegura, "por el momento ha subido el paro, han bajado las inversiones industriales y hay muchos sectores que ya se están viendo dañados". "Toda esa tendencia que teníamos de creación de empleo y de desarrollo se está hundiendo y no hemos empezado. Imaginaos con ese gobierno si tuviera todavía más poder", ha insistido.