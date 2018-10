Díaz Ayuso carga de nuevo contra Madrid Central: "Conseguirán crear un gueto elitista solo para gente con mucho dinero"

Publicado 05/10/2018 14:06:21 CET

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cargar este viernes contra la planeada área de prioridad residencial del Centro, también llamada Madrid Central, porque a su juicio con esta medida y con ampliación de las aceras de Gran Vía el Ayuntamiento "va a conseguir crear en centro un gueto para gente con muchísimo dinero".

En un encuentro con los medios de comunicación de la zona norte la región, Díaz Ayuso ha manifestado que el precio de la vivienda "se ha disparado desde que ha llegado Manuela Carmena" a la Alcaldía de Madrid, por lo que ha señalado que sólo gente con muchísimo dinero o que no tenga hijos o familia podrá vivir en el Centro de Madrid debido a la política de movilidad del Gobierno local.

La portavoz del PP considera que las propuestas que está haciendo Ahora Madrid, el PSOE y el Ministerio de Fomento "siempre están encaminadas a hacer daño a la movilidad de los ciudadanos, ya que toman medidas sin ofrecer ninguna alternativa y sin darse cuenta de que la vida de la personas no son sencillas ni hace viajes de ida y vuelta, porque la gente tiene hijos, personas mayores que buscar, los comerciantes se tienen que mover por distintos puntos, etc".

"El PP defiende una movilidad sostenible y aplicar medidas anticontaminación, con protocolos para minimizar el impacto y eso se puede hacer con vehículos más ecológicos, flotas de autobuses, Bicimad, Abono Joven, el soterramiento de la M-30, Madrid Río, los kilómetros de Metro, medidas puestas en marcha por Gobiernos del PP, para que les sea más rentable el transporte público que el vehículo privado. No podemos prohibir el coche para evitar que haya atascos. Hay gente sin alternativa, un millón de personas que entran en coche todos los días a Madrid y hay que darlas iniciativas", ha esgrimido.

Díaz Ayuso ha criticado que con Madrid Central se está "coartando los movimientos" a las 130.000 personas que viven en el distrito y los más de 300.000 comerciantes que trabajan allí, "que se han puesto en pie de guerra cuando ahora empieza la campaña de Navidad".

En cambio, ha añadido, "no se han ampliado las plazas de párking, que están saturados; no hay ningún tipo de alternativa y van a atascar los distritos de alrededor como Chamberí o Salamanca, que eran tranquilos y residenciales en cierto modo y que se van a convertir en una ratonera".

"Más atascos y polución hacen que los que vayan en bus estén atascados en superficie y decidan coger el Metro, que es otro de los motivos por los que el Metro empieza a estar colapsado. Vemos el catálogo de prohibiciones y en las opciones recomiendan usar la EMT o el Metro. Pues muy bien, muchas gracias, eso ya lo sabíamos", ha apostillado la portavoz 'popular' autonómico.

Ayuso considera que si la gente empieza a tener dificultades para moverse por Madrid y se traslada a los ciudadanos que viajar a su capital "es viajar a un infiernos de atascos van a intentar comprar 'on line' o no desplazarse".

"Nadie disfruta con los atascos, pero Madrid es libertad, ocio nocturno y no podemos matar esa esencia de la capital. Y no podemos compararnos con otras ciudades europeas que a las cinco de la tarde mueren. Somos diferentes, aquí vive mucha gente y hay mucha vida nocturna", ha proseguido.

"FOCO DE PROBLEMAS DE INSEGURIDAD Y LIMPIEZA" EN CENTRO

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que el Centro también se está convirtiendo "en un foco de problemas de inseguridad y limpieza". "Cualquiera que vaya a Madrid ve que está más sucia que nunca. Es bochornoso ver cómo está la ciudad, pero también en Centro se están multiplicando los 'narcopisos' y volviendo el consumo de heroína, como hacía décadas que no sucedía. En Madrid aumenta la heroína, narcopisos, la inseguridad, las bandas latinas que han vuelto al Centro y también hay focos difíciles como Vallecas, Lavapiés, Malasaña. Mientras no se hace nada al respeto se llena de cámaras confiscatorias para ver cuántas visitas puedo yo recibir en mi domicilio", ha denunciado.

Por todo ello, la portavoz cree que Madrid se está convirtiendo en un "sitio difícil para vivir", en el que el Centro se va a quedar como un " parque temático para turistas, tiendas de lujo y bancos como en otras ciudades europeas". "Pero es que en Madrid vive clase media, gente mayor, niños, comerciantes de todo tipo y eso una de las riquezas de la capital", ha apuntado.

Por otro lado, Díaz Ayuso ha pedido al Gobierno central que ponga en marcha la ampliación y mejora del servicio de Cercanías. "No puede ser que un presupuesto de más de 5.000 millones de euros ahora se recorte en 4.000 y ya veremos. Si no estamos dando alternativas y con estos experimentos van a colapsar la región", ha apostillado.

Por último, ha aseverado que el PP es consciente que la siguiente legislatura es la de la Movilidad "porque el tiempo es oro". "En Madrid nos falta dos cosas: la playa y el tiempo. El tiempo es libertad. Cada uno tiene que decidir cómo tiene que ir y consideramos que las administraciones tienen que dejar a la vente vivir en paz y desplazarse como considere", ha resumido.

Díaz Ayuso también ha respondido a todos aquellos que desde la oposición han criticado su discurso en los últimos días y cree que existe un cierto "autoritarismo" por el cual determinadas cuestiones no se pueden criticar.

"Es infantil decir que alguien del PP no puede estar con la salud y el medio ambiente. Autoritarismo por el cual no se puede criticar. El cierre de Centro y la APR no venía en ningún programa electoral", ha concluido la portavoz del PP de Madrid, que ha criticado que no se haya hecho ninguna consulta ciudadana al respecto cuando el Gobierno de Ahora Madrid "se ha gastado millones de euros en consultar chorradas".