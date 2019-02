Díaz Ayuso se compromete a un programa que "reconecte" con los jóvenes para que puedan "volver al mercado inmobiliario"

Publicado 21/02/2019 15:33:02 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que está diseñando un programa

"arrebatador, irresistible y emocionante" y que "reconectará con

los jóvenes para que puedan volver al mercado inmobiliario".

Así lo ha hecho en un encuentro con afiliados en Torrejón de Ardoz, donde ha acompañado al presidente del PP, Pablo Casado, y donde ha desgranado parte de su programa: un proyecto que recogerá propuestas,

"que eliminen trabas burocráticas para que se siga creando

empleo y para que en tiempo récord se pueda crear un negocio".

Y es que Díaz Ayuso quiere un "futuro de mucha empresa y mucha tecnología" y ha asegurado que aprovecharán el Brexit para que las empresas vengan a Madrid".

En la misma línea, ha adelantado que las políticas del mayor tendrán protagonismo, dado que son "conscientes que después de una vida trabajando cuidando a sus hijos, y ahora a sus nietos", toca "devolverles todo lo hecho". "Necesitamos vuestra experiencia y

talento, no pertenece a una sola generación, porque España

tampoco pertenece a una sola generación", ha exclamado al público más mayor.

Oi? La candidata ha pedido a la militancia que sea consciente que

Madrid es una ciudad abierta y que es la locomotora de España

gracias a las políticas del PP y eso debemos de defenderlo.

Así, les ha recordado que gracias a esas políticas, por ejemplo,

OTRAS FORMACIONES NO VAN A AYUDAR

Por otro lado, ha destacado que "es importante tener claro" todo lo que han conseguido y es "importante" saber que es el PP quien tiene el "proyecto ganador", advirtiendo de que, ante posibles pactos de gobierno, "otras formaciones no van a ayudar" a los 'populares'. "No compréis el discurso del intento del complejo, en Madrid no se adoctrina, se elige", ha añadido.

Tras señalar que "el PP no gobierna contra la gente", ha defendido que es el único partido que defiende las tres modalidades educativas: la educación pública, privada y concertada.