Díaz Ayuso no cambiará "ni un ápice" sus mensajes ni su campaña aunque intenten "enturbiarla" con escraches

Publicado 16/05/2019 12:54:45 CET

FUENLABRADA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que no cambiará "ni un ápice" su campaña electoral --los lugares a los que se desplaza, los mítines que tiene que realizar, ni los mensajes que traslada-- pese a que intenten "seguir enturbiándola".

"A mí no me van a afectar en absoluto", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar su Programa de Sanidad, en Hospital de Fuenlabrada. Díaz Ayuso sufrió este domingo, junto a otros miembros del PP, un escrache en la Pradera de San Isidro.

La candidata popular ha desgranado que llegó a la caseta de su formación y había un grupo de personas "gritando, insultando y amedrentando" pero que enseguida la Policía Nacional se personó e hizo "de cordón". También algunos afiliados que estaban allí le sirvieron "de muro". Posteriormente, según ha narrado, llegaron el candidato del PP al Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP, Pablo Casado, con los que este grupo volvió.

"Estuvieron prácticamente una hora pero nosotros decidimos seguir en la misma actitud, tranquilamente tomando algo con la gente mayor, con los vecinos del distrito. Después se fueron, imagino que a buscar a otros políticos imagino que para darles el rato", ha explicado.

Díaz Ayuso ha asegurado que a ella no le va a afectar "en absoluto" este tipo de acciones y ha hecho hincapié en que no es "descartable" que vuelvan a producirse. A su parecer, "probablemente se intente seguir enturbiando la campaña", aunque se ha mostrado convencida "de que no van a conseguir nada".