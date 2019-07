Díaz Ayuso presenta su candidatura al pleno de investidura y apremia a Ciudadanos y Vox a que se entiendan

Actualizado 02/07/2019 22:22:34 CET

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado su candidatura para el pleno de investidura ante el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, y ha apremiado tanto a Ciudadanos y a Vox a que se entiendan.

"Le he trasladado que de las opciones posibles la mía, la que encabeza el PP, es la que tiene prácticamente todas las posibilidades de salir adelante frente a la del PSOE, que concita más rechazos", ha señalado en rueda de prensa, en la Cámara autonómica, tras reunirse con Trinidad en el marco de la ronda de contactos con las formaciones políticas.

Díaz Ayuso queda ahora a expensas de la decisión del presidente de la Asamblea que debe esta misma tarde poner fecha al pleno y elegir a la persona que cuenta con mayores apoyos. La 'popular' entiende que sus negociaciones con Ciudadanos y Vox van en la buena dirección y que sus "síes están en camino".

En este punto, respecto a la formación de Santiago Abascal, ha asegurado que no pueden decir que por parte del PP a nivel regional "haya habido algún movimiento" que les haga rechazarles. "Nos tienen que decir qué posición quieren llevar", ha remarcado, al tiempo que ha deslizado que tiene muy claro que los votantes de este partido y que antes eran del suyo, no quieren "un gobierno de izquierdas".

"Vox también tiene que entender que en toda esta ecuación suponen el 9 por ciento de los votantes de la Comunidad. Con solo el 9 por ciento y con negociaciones con el PP podrían ya así conseguir muchísimo más de lo que ha podido conseguir un grupo minoritario en una cámara como esta sin haber ni siquiera haber empezado la Legislatura", ha dicho.

Ayuso también ha desgranado que el acuerdo que tienen a día de hoy con ellos sobre la mesa, y que han modificado en varias ocasiones --ayer Monasterio señalaba que hasta seis--, sería "perfectamente firmable" por las tres formaciones del centro derecha.

"CIUDADANOS SE BENEFICIA DE VOX"

En cuanto a Ciudadanos, Ayuso ha hecho hincapié en que el único partido "que ha beneficiado" a la formación 'naranja' en la Comunidad "es Vox". "Vox al PP no le ha beneficiado en absolutamente nada. El PP le ha trasladado su mano tendida para todo pero ahora mismo el único beneficiado en este Parlamento es Ciudadanos, que es el que preside la Asamblea", ha apostillado.

Así, ha recalcado que desde este partido cada día dicen "que no pueden llegar a ningún acuerdo" con los de Abascal pero "cada día que se sientan en la Mesa, de cara al público, se están poniendo de acuerdo". Según la 'popular', estas dos formaciones "hoy en la Comunidad de Madrid están todos los días negociando juntos".

"No puede ser una excusa estar con Vox ahora para decirme a mí que no. Ciudadanos no dice que no a Vox, me lo dice a mí; Vox no dice que no a Ciudadanos, me lo dice a mí. Sus supuestas peleas se las lleva la persona que les está pidiendo el voto y que en ningún caso ha faltado a su palabra", ha puesto de manifiesto.

PIDE "RESPONSABILIDAD" A AMBOS

Ayuso ha dejado claro que "esto no es un juego" y que cada vez que avanza el tiempo "se está paralizando un gobierno". Por ello, ha apelado a "la responsabilidad" y ha hecho el símil de que en la autonomía hay "dos furgonetas": una conducida por el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, acompañado "por políticas sectarias de regresión" y otra por ellos donde están tendiendo la mano "a todo lo contrario".

Según ha expuesto, "los votantes no entenderían que se dejara para septiembre lo que se puede tratar perfectamente ahora". Así, ha apelado a la "responsabilidad" de ambas formaciones porque "hay tiempo de sobra hasta el 11" para acabar de negociar. "Si me apuran esta semana puede estar", ha indicado, aunque ha hecho hincapié en que quizás tendrán que firmar documentos por separado con cada partido.