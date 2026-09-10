Docentes madrileños recibirán asistencia jurídica de la Comunidad ante agresiones para reconocer su "autoridad"

Archivo - Varios niños a su llegada al colegio CEIP Hernán Cortés durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que, con el objetivo de reforzar el prestigio social de los profesores y su "figura de autoridad pública", el Gobierno regional ofrecerá asistencia jurídica ante cualquier agresión.

Lo hará a través de la Abogacía General para que los docentes puedan actuar judicialmente ante cualquier agresión que sufran, tal y como ha desgranado en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Madrid.

Díaz Ayuso ha hecho referencia a esta medida, señalando que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades también modificará el decreto que regula la convivencia en los centros para agilizar las actuaciones ante faltas graves o muy graves y conductas contrarias a esa buena convivencia. Además, ampliará el apoyo jurídico y psicológico que presta a profesores y maestros ante este tipo de situaciones.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid apuesta por recuperar la figura tradicional del tutor en Educación Primaria, por lo que los centros que lo soliciten podrán dedicar entre 45 minutos y dos horas semanales a sesiones de tutoría con los alumnos. Además, ha recordado que, desde 2019, el incremento salarial para todos los maestros y profesores ha sido de casi un 22%. Se han convocado 25.000 plazas, con 1.756 de maestro este año, triplicando la anterior convocatoria. Además, se ha reducido la interinidad en un 7%.

TARJETA VIRTUAL EDUCATIVA

Por otra parte, la Comunidad de Madrid lanzará la Tarjeta Virtual Educativa, una herramienta digital que permitirá a las familias madrileñas tener a un solo clic toda la vida académica de sus hijos.

Esta evolución de la aplicación Roble, en la que están trabajando las consejerías de Educación Ciencia y Universidades y Digitalización, permitirá a los alumnos y a sus familias acceder a todos los servicios escolares (comedor, transporte, biblioteca, extraescolares*), su agenda personalizada (horarios, exámenes, tutorías, firma digital de autorizaciones para actividades del centro*) y todo su historial, con sus calificaciones, títulos o el histórico de centros en los que se ha matriculado.

Además, la Tarjeta Virtual Educativa va a suponer un cambio en la gestión de la oferta de servicios de la Administración. Gracias a la asistencia de la Inteligencia Artificial (IA), esta herramienta avisará de manera proactiva a los usuarios sobre las becas y ayudas a las que pueden optar de acuerdo con su perfil familiar, y facilitará una solicitud precumplimentada, evitando problemas con los plazos o falta de documentación en la presentación a las distintas convocatorias.

El perfil familiar y académico de cada alumno también permitirá realizar sugerencias en los periodos de admisión sobre los centros más indicados por cercanía al domicilio o proyecto educativo.

Igualmente, la IA analizará de forma segura y anónima la trayectoria escolar de cada estudiante, sus fortalezas y áreas de mejora, para ofrecer a sus padres los itinerarios formativos que podrían ser más adecuados a sus características en momentos clave como la etapa de la ESO o la elección entre el Bachillerato o la Formación Profesional.