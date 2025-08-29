Dos detenidos por estafar a personas mayores haciéndose pasar por revisores de compañías eléctricas en Madrid

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos responsables de varios delitos de estafa, hurto, allanamiento de morada y contra la seguridad vial tras hacerse pasar por técnicos de una empresa eléctrica para engañar a personas mayores en el distrito madrileño de Centro.

Los detenidos contactaban telefónicamente con las víctimas, a las que aseguraban que la compañía les estaba cobrando de más en la factura de la luz. A continuación, concertaban una visita a sus domicilios y, ya en el interior, les entregaban un dispositivo que debían mantener en la cocina mientras los falsos revisores robaban en el resto de estancias, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Mientras los autores accedían al resto de la vivienda para hacerse con joyas y objetos de valor, las víctimas debían sujetar sin moverse de la cocina el aparato que les habían entregado, a la par que decían en voz alta los números que iban apareciendo en el dispositivo. Una vez culminada la falsa revisión, los autores solicitaban un pago con tarjeta de crédito por los serviicos prestados y animaban a las víctimas a introducir el código pin en su presencia.

Posteriormente los detenidos se hacían con estas tarjetas de crédito y se las facilitaban a una tercera persona --conocida en el argot policial como 'mula'--, la cual realizaba extracciones de dinero en cajeros automáticos, así como cargos fraudulentos en casas de apuestas. El valor total de lo sustraído supera los 50.000 euros.

El dispositivo policial culminó con la detención de los dos sospechosos en las localidades madrileñas de Getafe y Torrejón de la Calzada. En el registro de sus pertenencias se intervinieron tres teléfonos móviles, uno de ellos con capacidad de distorsionar la voz, así como un amperímetro analógico utilizado para simular revisiones eléctricas. La investigación continúa abierta para localizar a posibles nuevas víctimas.

La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución ante personas que se presenten como técnicos de electricidad, gas u otros servicios sin acreditar debidamente su identidad, así como comprobar siempre este tipo de visitas a través de los canales oficiales de la compañía en cuestión.