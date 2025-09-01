Dos detenidos por herir a un joven en una reyerta en el recinto ferial de Alcalá

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres tras herir a un joven en una reyerta que tuvo lugar en el interior del recinto ferial de Alcalá de Henares, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos que tuvieron lugar en la madrugada del domingo estuvieron motivados por una discusión entre varios jóvenes. En el transcurso de la reyerta, uno de ellos resultó herido con cortes en el abdomen, tórax y brazos.

La víctima fue trasladada al Hospital Príncipe de Asturias. Durante el registro practicado en el cacheo, los agentes localizaron a los agresores dos cuchillos.