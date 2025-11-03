Dos heridos al colisionar un turismo con el tranvía de Parla

Accidente entre un turismo y el tranvía de Parla - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas de 71 y 74 años han resultado heridas este lunes sufrir un accidente al colisionar lateralmente el turismo en el que circulaban con el tranvía de la localidad de Parla, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que rescatar a los dos adultos de la parte delantera del vehículo, mientras que un tercer ocupante, un menor de ocho años, ha salido por su propio pie y sin heridas de consideración.

Personal sanitario del SUMMA 112 ha trasladado a los dos adultos al Hospital 12 de Octubre de Madrid con diversos traumatismos. Por su parte, el tranvía viajaba sin pasajeros en el momento del suceso, y no ha tenido que suspender su circulación.

En concreto el suceso se ha producido en la avenida de los Reyes Católicos, y en el momento del accidente el varón --de 71 años-- era quien se encontraba al volante, mientras que su mujer iba sentada en el asiento del copiloto, por donde se ha producido el golpe.