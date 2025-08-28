Dos heridos, uno de gravedad, tras chocar sus vehículos en Chamartín

Archivo - Efectivos del Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Municipal atienden un accidente en Chamartín - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ella de gravedad, en la madrugada de este jueves tras chocar el vehículo y la motocicleta que conducían en la Plaza de Lima, en el distrito de Chamartín.

Equipos de Samur-Protección Civil han trasladado al hospital al motorista, que padece varios traumatismos y se encuentra en estado de gravedad, tras atenderle en el lugar del accidente, donde también ha asistido al conductor turismo, que tiene heridas leves.

El accidente ha tenido lugar en la Plaza de Lima, ubicada en el distrito Chamartín de la capital madrileña, al colisionar frontalmente el automóvil y la motocicleta. Efectivos de la Policía municipal realizan el atestado.