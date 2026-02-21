Ecologistas alertan de que el nuevo Plan Estratégico de Madrid rebasa los límites ambientales de la capital

Plano que representa las zonas de intensificación de vivienda - PEM

La Plataforma Ecologista Madrileña ha advertido de que el nuevo Plan Estratégico Municipal (PEM) impulsado por el Ayuntamiento de Madrid "amenaza la habitabilidad" de la ciudad y consolida un modelo urbano "ambiental y socialmente insostenible", al mantener una dinámica de crecimiento y densificación que rebasa los límites ecológicos de la capital.

Las organizaciones que integran la plataforma han presentado sugerencias en el marco de la consulta ambiental del plan y sostienen que, bajo un discurso de sostenibilidad, el documento perpetúa procesos de intensificación urbana desarrollados en las últimas décadas, según un comunicado del colectivo de ecologistas.

En su análisis, recuerdan que desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en 1997 "se ha colmatado prácticamente todo el suelo municipal" disponible, salvo los espacios protegidos como los montes de El Pardo y Viñuelas, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el Parque Regional del Sureste.

Según exponen, más de 300 kilómetros cuadrados han sido urbanizados o están en proceso de transformación, lo que, a su juicio, evidencia un "agotamiento físico y ecológico" del término municipal. En este escenaro, el PEM plantea seguir creciendo en gran parte de la ciudad, "salvo en la almendra central".

Junto al impacto ambiental, los colectivos subrayan la dimensión social del modelo planteado. En este sentido, apuntan a la concentración de la propiedad residencial en grandes tenedores, pues según datos citados por los ecologistas, más del 23% de los 512.000 inmuebles en alquiler con fianza en la Agencia de Vivienda Social pertenece a empresas con más de 50 viviendas.

La plataforma también cuestiona también el Documento Inicial Estratégico (DIE) del plan, al considerar que no analiza lo suficiente los impactos acumulativos ni establece límites de capacidad de carga territorial. A su juicio, el documento sirve como justificación del modelo propuesto más que como herramienta de evaluación ambiental.

CONTENER EL CRECIMIENTO

Frente a ello, las organizaciones ecologistas proponen reorientar el planeamiento hacia una estrategia de contención del crecimiento, priorizando la regeneración urbana, el refuerzo de dotaciones y espacios libres, la protección efectiva del suelo no urbanizado y la garantía del derecho a la vivienda sin nuevas expansiones.

Sin embargo, fuentes del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid rechazan lo que consideran "afirmaciones subjetivas" que no se ajustan a lo que refleja el PEM. En concreto, subrayan el caso de la propiedad de la vivienda, pues el plan no entra a determinar este aspecto.

Sobre las quejas de los ecologistas al respecto de un plan que "deteriora la calidad de vida urbana", desde el Ayuntamiento abundan en que el PEM plantea precisamente la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la capital, apostando por más zonas verdes. Pese a todo, desde el Ayuntamiento apuntan que tendrán en cuenta las sugerencias.