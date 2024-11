Ecologistas y la asociación Pasillo Verde piden medidas cautelares para parar la iluminación en el cauce del Manzanares

Aseguran que el proyecto "incumple" el Plan Especial Río Manzanares y supondrá "un grave impacto medioambiental"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial y Ecologistas en Acción han pedido medidas cautelares al Juzgado número 8 de Madrid para tratar de parar la instalación de iluminación en el cauce del río Manzanares una vez admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, han informado las dos entidades en un comunicado.

Las cautelares se han presentado en el mismo juzgado que está tramitando el recurso interpuesto por estas asociaciones a principios de octubre ante el proyecto de instalación de iluminación ornamental en un tramo de 560 metros del Manzanares aledaño a la presa 6, entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra, en Madrid Río.

Ahora las entidades solicitan que "no se enciendan las luces hasta que no haya sentencia firme y, si se encienden antes de que el juez resuelva la petición de medidas cautelares, que se apaguen" porque es "de sentido común dejar el río como está y no someter su rica flora y fauna al daño que causará la contaminación lumínica generada por los 65 focos ya instalados en el cajero (paredes laterales) del río".

Para ello han presentado varios informes técnicos de científicos y entidades medioambientales que señalan "el grave impacto en la biodiversidad que provocará el tipo de luces instaladas". "En cambio, el Ayuntamiento sólo muestra la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que únicamente se ciñe al caudal de las aguas y a los riesgos de inundaciones, sin valorar la legalidad urbanística ni el impacto medioambiental", han apostillado.

Las entidades denunciantes han insistido en que el proyecto "incumple el Plan Especial Río Manzanares y supondrá un grave impacto medioambiental en un río cuya renaturalización es referente a nivel nacional e intenacional" al tiempo que lo critican por considerar que "es un proyecto innecesario, que no responde a ningún interés general y despilfarra dinero público".