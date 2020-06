Ecologistas critican la "planificación sin control" ante "avalancha" de madrileños a la Sierra el fin de semana

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA y Jarama Vivo consideran "una irresponsabilidad" que se hayan abierto los aparcamientos "sin planificación, sin medios de control y sin dotar de apoyos a los ayuntamientos" de la Sierra del Guadarrama, que han recibido una "avalancha de personas" este fin de semana.

Según han denunciado en una nota de prensa, muchos visitantes han desembarcado en los pueblos sin tener en cuenta medida alguna de seguridad, sin mascarillas, sin guardar distancias de seguridad, aparcando en arcenes de carreteras, en espacios naturales, por lo que "muchos ayuntamientos se han visto desbordados".

El sábado a las 11 de la mañana miles de personas subían a La Pedriza, en Manzanares el Real. Los coches daban vueltas por el casco urbano buscando espacio donde aparcar. Los propios vecinos cerraban calles en la zona del Tranco, "en un intento desesperado de frenar la avalancha de vehículos y la falta de previsión municipal".

En las Dehesas de Cercedilla, la situación era similar, los aparcamientos estaban completos y la Policía Local obligaba a los vehículos a darse la vuelta, al llegar al centro de información. En el embalse de Navalmedio, los coches aparcaban de cualquier manera dentro del monte, de forma ilegal. En Navacerrada, sábado y domingo, había kilómetros de vehículos aparcados en los arcenes de la carretera que sube a La Barranca, relatan los ecologistas.

En Rascafría la Guardia Civil se ha visto obligada a multar a decenas de conductores durante todo el fin de semana, en Las Presillas y el puerto de los Cotos. En Guadarrama, en el entorno del embalse de La Jarosa, ante la avalancha del sábado, el domingo, el Ayuntamiento tuvo que cerrar accesos y limitar las zonas de aparcamiento, indican.

El sábado, antes de las 12 de la mañana, en redes sociales, el 112 anunciaba que había atascos en la Sierra*y que los vehículos mal aparcados impedían el acceso a emergencias. "Pero el domingo se repitió todo, sin que los responsables de las Consejerías de Justicia y Medio Ambiente tomasen ninguna medida, ni advirtiesen a la población ni se hiciesen llamamientos a la responsabilidad", denuncian.

El domingo, a las 11.30 horas el 112 volvía a anunciar que todos los aparcamientos de la Sierra estaban completos (Morcuera, Las Dehesas, Canencia, La Barranca, etc ) y pedía a la población que no siguieran accediendo porque podían colapsar el acceso a vehículos de emergencias y que no se aparcara en zonas no permitidas.

En El Escorial, al igual que sucedió el anterior de semana anterior, el entorno del embalse de Los Arroyos, estaba completamente colapsado de vehículos*en zonas donde no esta permitido.

Según recuerdan estas asociaciones ecologistas, todos los enclaves naturales afectados están dentro de espacios protegidos y tienen un gran valor natural.

"Lo que ha sucedido era previsible y así lo manifestaron en dos reuniones mantenidas, en el mes de mayo, con el viceconsejero de Medio Ambiente, Mariano González, el Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales, Luis del Olmo y el codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Pablo Sanjuanbenito. En esas reuniones se insistió en que la Consejería debía realizar un plan de desescalada gradual en el medio natural, especialmente, en tanto no se pudiera salir de la provincia. Además debía hacerse un enorme esfuerzo de comunicación y sensibilización a la población y de coordinación con ayuntamientos", señalan.

Sin embargo, aseguran que si bien durante la fase 1 de la desescalada se mantuvieron los aparcamientos de la Sierra cerrados, "poco más se hizo". Cuando, el pasado 6 de junio, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, anunció la apertura de aparcamientos en la Sierra, al inicio de la fase 2, los ecologistas lo consideraron un error.

"Ni la Comunidad de Madrid tiene medios suficientes de control, ni mucho menos los municipios que se han visto desbordados. La población debe disfrutar de la naturaleza pero sin poner en riesgo a las personas que viven en los municipios rurales ni avasallando los ecosistemas pisoteados por coches, bicicletas, personas, etc", manifiestan.

Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA y Jarama Vivo consideran "una falta de responsabilidad" de la Administración regional no implementar las medidas preventivas necesarias para evitar una situación "que sabían que podían ocurrir" y lamentan que "se priorice la función de lugar de ocio masificado de la Sierra de Guadarrama por delante de los objetivos de conservación de sus ecosistemas".

A partir de ahora, esperan que, ante la gravedad de lo ocurrido, se hagan avisos a la población para buscar lugares alternativos para sus salidas de campo que esponjen las visitas de los madrileños. Así como que hagan un llamamiento "claro" al comportamiento responsable de la ciudadanía en el medio natural y al respeto a las personas que viven en los municipios que se visitan.