Ecologistas denuncian la tala de dos cipreses centenarios en la Casa de campo durante obras de restauración

Fachada de la casa-palacio de los Vargas, en la Casa de Campo de Madrid - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción, la Plataforma Salvemos la Casa de Campo y las jardineras de Comisiones Obreras (CCOO) han denunciado este miércoles la reciente tala de dos cipreses centenarios en el marco de las obras de restauración que el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo en los jardines históricos de la Casa de Campo.

Los trabajos de rehabilitación, a cargo del Servicio de Restauración y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, se centran en el entorno de la Casa-Palacio de los Vargas y del Reservado Chico, "dos de los elementos más significativos del patrimonio cultural madrileño", según ha destacado las organizaciones en un comunicado.

Estas obras tienen el objetivo de recuperar estos espacios y convertirlos en un centro cultural, pero incluyen movimientos de tierra y catas arqueológicas que han provocado la eliminación de varios ejemplares de árboles y arbustos, incluidos los citados cipreses centenarios.

Los grupos ecologistas han incidido en que los ejemplares formaban parte de una 'pantalla vegetal' documentada en los años 30, antes de la Guerra Civil, y que fue diseñada para proteger, ocultar vistas indeseadas y dar intimidad a la zona. Con el tiempo, se suele dejar de recortar estas pantallas, que comienzan a crecer de forma natural.

Así, los colectivos han denunciado que la desaparición de estos vestigios vegetales en los trabajos de rehabilitación de jardines históricos, además de representar una "falta de sensibilidad y daño ambiental", también denota una "restauración de brocha gorda, cuando lo que se necesitan sin pinceladas exquisitas".