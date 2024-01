Ecologistas piden a los Reyes Magos que la Comunidad "crea en la mejora ambiental y no cambie leyes para los inversores"

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama 'El Soto', Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura han enviado este jueves una carta a los Reyes Magos.

"Durante el año 2023 nos hemos portado muy bien. Hemos trabajado duro para que la sociedad y los responsables políticos entiendan que destruir la naturaleza madrileña, contaminar los ríos y el aire, talar árboles, perder vías pecuarias y patrimonio histórico, seguir construyendo y ampliando la red de grandes infraestructuras, no nos hará más felices ni mejorará nuestra calidad de vida. Al contrario, está poniendo en riesgo la supervivencia del planeta y, por tanto, la nuestra y la del resto de los seres vivos", comienzan su misiva.

Los ecologistas recuerdan que en 2024 están presentado alegaciones a aquellos proyectos y planes "para mejorarlos o para evidenciar su insostenibilidad".

"Hemos organizado marchas, plantaciones, manifestaciones para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene conservar un medio ambiente sano. También hemos presentado denuncias y cuando, no ha habido otra salida, hemos recurrido a la Justicia. Hemos enviado decenas de notas de prensa y hemos participado en entrevistas de diferentes medios de comunicación, intentado difundir la problemática ambiental madrileña", señalan.

Pero a pesar de todo nuestro esfuerzo, continúan los escritors de la carta, los resultados "no siempre han sido satisfactorios". "Nos hemos encontrado con responsables políticos y cargos público -cuya función debería ser velar por la conservación de nuestro medio ambiente- que, no solo lo desprecian si no que mienten y manipulan datos para justificar su destrucción", aseguran.

Y aunque los ecologistas reconocen que no son monárquicos se dirigen a los Reyes Madrid porque "necesitan creer que no todo está perdido, que hay alguna fisura por la que introducir algo de sensatez y coherencia en esta región".

PETICIONES

Entonces, les piden que el consejero de Medio Ambiente "no usen la naturaleza como arma política". "Que no perpetúen las heridas de la Sierra de Guadarrama permitiendo estaciones de esquí alpino sin nieve. Que usen la crítica racional y no la mentira cuando se refieran a las consecuencias del Plan Hidrológico del Tajo. Que tomen medidas para que los ríos madrileños dejen de ser cloacas a cielo abierto. Que se coordinen con los municipios para que en la región dejen de proliferar los vertederos ilegales", apuntan.

Las organizaciones ecologistas también que la economía circular sea una realidad y dejen de ampliarse sin fin los vertederos legales y de incinerar basura; "que no se inventen figuras inexistentes de protección para perpetuar presas obsoletas e inservibles que destruyen ríos y espacios protegidos; que no paralicen la tramitación de denuncias y de recursos administrativos; que tomen medidas efectivas contra la contaminación del aire; y que no emitan informes favorables o desfavorables según el color político de quien promueva los proyectos o planes, sino según el impacto real sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas".

"En definitiva, queremos cargos públicos que crean en la conservación y en la mejora ambiental, dejando de estar a la cola de las comunidades autónomas en iniciativas ambientales", resumen.

Los relatores de la misiva también se dirigen a la presidenta regional para que "se dé cuenta que su función es velar por la calidad de vida de la ciudadanía madrileña, mejorando su entorno, no modificando leyes a medida de los inversores privados".

Quieren, continúan, que las leyes ambientales y del suelo sirvan para la conservación, para favorecer la adaptación al cambio climático y el acceso a la vivienda, "no para permitir talas masivas, ampliaciones sin límite de los límites urbanos, expulsión de las personas de los centros de las ciudades o para favorecer un turismo depredador e insostenible". "Queremos que la presidenta regional deje de crispar el ambiente político y paren de confrontar con el Estado, inventándose polémicas absurdas e irreales", insisten.

En definitiva, los ecologistas desean que la Comunidad de Madrid "exista, que su mejora sea el objetivo principal de sus políticos y que deje de usarse como trampolín para cuitas políticas".

"Majestades Mágicas, estos deseos nacen de un anhelo sincero para que cambien las dinámicas en 2024. El medio ambiente madrileño está en riesgo y, por tanto, la salud de las personas. Nos despedimos deseándoos que tengáis un buen viaje interestelar, sin chocar con ninguna de las basuras espaciales que también flotan por esas zonas", concluyen.