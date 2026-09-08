Ecologistas piden suspender los fuegos artificiales en zonas de alto riesgo por incendio

Archivo - Fuegos artificiales en el Parque de Pradolongo por el Año Nuevo chino. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ecologista Madrileña ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid que se suspendan las autorizaciones para el lanzamientos de fuegos artificiales en zonas de mayor de incendios mientras siga vigente la temporada de incendios forestales.

En un contexto marcado por las altas temperaturas, y en una temporada en que se celebran las fiestas patronales de varios municipios madrileños, la organización ecologista ha solicitado suspender estos espectáculos de pirotecnia atendiendo al Plan Infoma, según se desprende de un comunicado.

La Plataforma Ecologista Madrileña ha subrayado que el Plan Infoma establece medidas específicas para prevenir incendios asociados al uso de fuego y recuerda que el lanzamiento de elementos artificiales requiere de autorización expresa y medidas de seguridad en una franja de 400 metros de terreno forestal.

Para los ecologistas la situación es "especialmente preocupante" en la zona de la Sierra Oeste, que este verano ha sido escenario del mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, con más de 27.000 hectáreas calcinadas y una magnitud que llevó al Gobierno regional a solicitar la declaración de emergencia nacional.

Ahora, son precisamente algunos de los municipios afectados por aquel incendio los que ahora tienen previstos espectáculos pirotécnicos, como San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, que tuvieron que ser evacuados por las llamas; así como otras localidades de la zona como Cadalso de los Vidrios.

Para la organización, es primordial que en este contexto impere "el principio de precaución" y se suspendan las licencias para espectáculos pirotécnicos que suponen "un riesgo adicional" que resulta "especialmente difícil de justificar" mientras persisten las condiciones meteorológicas adversas.

PERMISOS SUJETOS A ESTUDIO DEL RIESGO

Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior consultadas por Europa Press sobre este asunto han incidido en que la autorización para el lanzamiento de fuegos artificiales está sujeta a un estudio de riesgo establecido por decreto, y en función de lo que los técnicos forestales.

Este análisis de la situación previa al evento por parte de los técnicos forestales se produce tan solo en aquellos casos en que el espectáculo de pirotecnia se celebra en una zona forestal o en una franja de 400 metros urbano forestal. Queda fuera de su escrutinio aquellos eventos en zonas urbanas.

Además, la Consejería analiza el índice de riesgo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y las circunstancias concretas del día en que se lanzan los fuegos artificiales para dar su autorización o no.

CONATOS DE INCENDIOS TRAS FUEGOS ARTIFICIALES

La organización ha advertido de que en los últimos días se han registrado "conatos de incendio" en Torrelaguna y Navas del Rey relacionados con el lanzamiento de fuegos artificiales, poniendo así de manifiesto que "el riesgo asociado a la pirotecnia no es meramente teórico".

"En un contexto de vegetación extremadamente seca, altas temperaturas y un territorio que acaba de sufrir incendios de gran magnitud, cualquier fuente de ignición evitable debería ser objeto de especial vigilancia y, cuando las condiciones lo aconsejen, de suspensión", han añadido desde la organización.

La Plataforma se ha hecho eco de un antiguo informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que apunta que, entre 2006 y 2015, se registraron 382 incendios atribuidos a fuegos artificiales, que afectaron a más de 4.600 hectáreas.

Esto se suma a que en la Comunidad de Madrid en torno al 40% de los incendios tienen su origen en negligencias y accidentes, donde se incluyen los fuegos artificiales. Por ello, reducir las fuentes de riesgo evitables es "una medida básica de prevención".

Sin embargo, desde la Consejería han recalcado que no tienen constancia de que ningún fuego artificial haya causado un incendio forestal ni tampoco que haya supuesto ningún riesgo para la población. Además, señalan que las imágenes difundidas por los ecologistas muestran un "pequeño conato" de incendio de vegetación.