Ecologistas solicita al TSJM que paralice de forma inmediata la tala de árboles por la ampliación de la línea 11

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Madrid ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que dicte medidas cautelarísimas que detengan la tala de árboles que se ha iniciado hoy en los parques de Arganzuela y Comillas como consecuencia de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, ha informado la organización en un comunicado.

A primera hora de la mañana han comenzado los trabajos de retirada de ejemplares de arbolado de los parques de Comillas y Arganzuela en lo que constituye, según Ecologistas, "las dos zonas verdes que mayor impacto sufren debido a las modificaciones realizadas por la Consejería de Transportes respecto al proyecto originalmente sometido a evaluación ambiental e información pública".

Según el informe ambiental presentado por la Comunidad de Madrid el pasado julio, desaparecerán 195 árboles en el Parque de Comillas y 106 en el de Arganzuela-Madrid Río. Se trata de, entre otros, ejemplares de plátano de sombra (Platanus x hispanica), cedro del Himalaya (Cedrus deodara), sófora (Sophora japonica), arizónica (Cupressus arizonica), morera blanca (Morus alba) y pino piñonero (Pinus pinea) maduros, de alto porte y perfectamente sanos.

Dicho informe ambiental, sobre el que Ecologistas en Acción Madrid presentó alegaciones, se preparó para reducir las afecciones al arbolado y zonas verdes del proyecto constructivo tras las múltiples y constantes movilizaciones ciudadanas que han poblado Madrid durante los últimos meses.

LUCHA VECINAL

La organización ecologista ha señalado que gracias a la oposición vecinal las obras que acaban de dar inicio suponen una reducción del 34% de árboles talados. De 1.027 árboles inicialmente previstos, se redujo a 676, únicamente reconsiderando por parte de la Comunidad de Madrid los métodos constructivos (la Comunidad de Madrid habla de 523, pero no existen pruebas que lo acrediten).

"Es decir, afecciones que se podían haber evitado desde el principio pero que por falta de voluntad o respeto por la conservación de parques y jardines madrileños no se habían considerado, y que no se habrían dado de no ser por las movilizaciones", señala.

CREE QUE LAS MEDIDAS SON "MUY INSUFICIENTES"

Sin embargo, para la organización ecologistas estas medidas son "muy insuficientes", puesto que no contemplan la modificación de las dos demandas principales como son trasladar "la estación de Madrid Río al Paseo de Yeserías (la localización inicialmente prevista) y sacar las instalaciones de la tuneladora del Parque de Comillas (evitando arrasar un parque entero para ser utilizado como zona auxiliar de obras y condenando al barrio a convivir con unas obras altamente incompatibles con la vida vecinal)".

Ecologistas recuerda que sobre el proyecto de obras aún sigue en marcha el recurso contencioso-administrativo presentado el pasado febrero, sobre el cual aún no se ha emitido sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En virtud de ello, la organización ecologista ha solicitado medida cautelarísima 'inaudita parte' de suspensión inmediata las obras, puesto que la tala de los árboles que se está produciendo compromete la resolución de la sentencia, que en el caso de ser favorable y dar la razón a la organización ecologista sobre la ilegalidad del procedimiento, será inútil, si el daño ya se ha producido.

El TSJM ya denegó las medidas cautelares inicialmente solicitadas, en base a argumentos como que el inminente peligro de tala no era real. Ahora, con las talas en marcha, la organización ecologista espera que el TSJM recapacite y detenga esta catástrofe ambiental.