Educadoras infantiles defienden frente a la Asamblea que no necesitan complementos por formación sino "salarios dignos"

Protesta de trabajadores de escuelas infantiles frente a la Asamblea de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid en huelga han defendido este viernes frente a la Asamblea de Madrid que no necesiten complementos por formación sino "salarios dignos".

Lo ha expresado la portavoz de la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI), Rosa Marín, en declaraciones a Europa Press, en una nueva jornada de concentraciones que esta mañana se ha trasladado a las puertas de la Cámara regional coincidiendo con la segunda jornada del Debate del Estado de la Región (DER).

Se ha referido así al anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que va a poner en marcha una oferta de formación permanente para las trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años, con el objetivo de que se traduzca en un incremento de sus salarios por parte de las empresas que las contratan para gestionar los centros, en plena huelga de estas empleadas para mejorar sus condiciones laborales.

Las trabajadoras de escuelas infantiles han vuelto a exigir a la Comunidad que abra la mesa de negociación para establecer "salarios dignos". "Sin unos salarios dignos no vamos a volver a las escuelas. Así que esperamos que por fin escuche nuestras protestas y se sienten de una vez", ha expresado.

Sobre el anuncio de ayer sobre escuelas infantiles, ha reivindicado que las trabajadoras de escuelas infantiles están "hiperformadas" y ha criticado que se enteran de estas noticias "a través de la prensa".

Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles celebró en julio la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que planteó una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

No obstante, recalcó que "el impacto real" de esta medida "dependerá única y exclusivamente de su aplicación efectiva por parte de las comunidades autónomas, que son las responsables de su desarrollo e implementación en cada territorio".