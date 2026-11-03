Educadoras infantiles piden reunirse con Zarzalejo porque creen que aumento presupuestario del 14% "no es suficiente"

Archivo - Decenas de personas durante una concentración de profesores del ciclo de Educación Infantil (0-3), a 7 de mayo de 2026 en Madrid (España). Los profesores de Infantil (0-3) mantienen una huelga indefinida a nivel estatal. Exigen subidas salariale - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) sigue solicitando una reunión con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, con Mercedes Zarzalejo al frente, para que les detalle en qué se va a traducir el aumento del 19,4% en la inversión destinada a la educación pública que recoge el proyecto de presupuesto de la Comunidad de Madrid y, más en concreto, el crecimiento del 14% para las escuelas de gestión indirecta al considerar que ese porcentaje "no es suficiente".

En un comunicado, la plataforma quiere conocer los detalles de ese anuncio "a bombo y platillo de un aumento de la inversión para educación pública de un 19,4% destinados para la construcción y ampliación de infraestructuras escolares, además de aplicar el plan de mejora de climatización y accesibilidad", entre otras medidas.

Las escuelas de gestión directa "tienen asignados 104,3 millones, que suponen un aumento de 7,8% y las escuelas de gestión indirecta un 14%". han cifrado desde la plataforma, que se pregunta "si se ha tenido en cuenta las declaraciones que hizo la consejera de incluir pareja educativa en todos los centros educativos donde se imparte el primer ciclo de educación infantil", además de "las nuevas licitaciones y el aumento salarial que supone las tablas de nueva contratación ya aprobadas en el convenio colectivo".

"Creemos que este aumento del 14% no es suficiente para abordar los compromisos que adquirió la consejera en la única reunión que mantuvimos con ella el pasado mes de mayo. No prorrogar los contratos vigentes actualmente, pasar a las nuevas tablas salariales ya contempladas en el convenio colectivo vigente e implantar la pareja educativa en todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid supone más inversión que una subida de los presupuestos del 14%", ha argumentado.

Para las educadoras, "la falta de transparencia y de comunicación" les "hace mantener cautela y solicitar esta reunión para llegar a entendimientos en este periodo de conflicto colectivo inmersas desde el pasado 7 de abril".