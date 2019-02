Elorriaga (PP) se distancia de un feminismo que rechaza "a las mujeres que defienden el derecho a la vida"

Publicado 26/02/2019 16:12:41 CET

"No me van a apabullar o aislar por decirnos que nos unimos a Vox. Respeten a todas las mujeres, no sólo a las que comparten su ideología y militan en su partido", ruega

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PP Beatriz Elorriaga se ha distanciado del feminismo que rechaza a "las mujeres que defienden el derecho a la vida, que defienden la libertad de los padres a elegir centro educativo, que no piensan que los médicos son unos violadores".

"Utilizan un tema tan serio como el del progreso de la mujer para apoderarse de una causa que no es de su propiedad. Si quieren que la ciudad tenga ese respeto a sí misma respeten a todas las mujeres, también a las que votan al PP" y ha instado a otras formaciones que "no utilicen a Vox en esta causa porque "si alguien ha defendido a las mujeres" ha sido el partido en el que milita.

"No me van a apabullar o aislar por decirnos que nos unimos a Vox. Llevo mucho tiempo defendiendo a las mujeres. Por favor, respeten a todas las mujeres, no sólo a las que comparten su ideología y militan en su partido", ha rogado.

Es una de las razones que ha dado al 'no' que ha dado en el Pleno a la declaración institucional por el 8M. También han rechazado el apoyo a la huelga feminista, con el 'sí' de Ahora Madrid y PSOE y la abstención de Cs.

Para Elorriaga, el feminismo de PSOE y Ahora Madrid es el de aquellas mujeres con idéntica ideología. "No se puede aceptar un texto excluyente que elimina a más de la mitad de las mujeres en Madrid", ha argumentado.

También ha recordado que el año pasado también mostraron su rechazo al apoyo del Ayuntamiento a la huelga feminista por un manifiesto "excluyente para grupos de mujeres" mientras que sí apoyaron la declaración institucional "porque no hablaba de la huelga".