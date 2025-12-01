Los embalses del Canal de Isabel II encaran el final de año por encima del 70% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del embalse de La Jarosa - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid inician diciembre al 70,7% de su capacidad, con 667,3 hectómetros cúbicos almacenados, situándose 9,8 puntos por encima de la media histórica para estas fechas y 1,4 puntos por encima del nivel registrado hace un año.

Pese a que noviembre dejó precipitaciones un 56,1% superiores a la media --125,3 litros por metro cuadrado en las presas--, las aportaciones fueron un 44,6% inferiores a lo habitual, y los embalses recibieron 33,6 hm3, frente a los 60,6 hm3 de promedio, según ha informado la entidad en un comunicado.

Desde las reservas se derivaron 36 hm3 para abastecimiento, ligeramente por encima de los 35,2 hm3 del mismo mes de 2024. El consumo volvió a repuntar y creció un 2,2% interanual en noviembre, aunque en el acumulado del año natural sigue siendo un 0,7% menor que el del periodo anterior.

A pesar de la buena situación hidrológica, el Canal ha hecho un llamamiento al uso responsable del agua, recordando que ha detectado un incremento reciente del consumo y que mantiene campañas de sensibilización con recomendaciones de ahorro y aprovechamiento del agua.

La empresa pública ha subrayado además que continúa reforzando sus actuaciones para mejorar la eficiencia mediante la reutilización de agua, la renovación de redes y la detección activa de fugas. Gracias a estas medidas y al esfuerzo de los madrileños, el consumo 'per cápita' se ha reducido más de un 30% desde la sequía de 2005, según han destacado desde el Canal de Isabel II.