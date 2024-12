Emilio 'El Loco', ante el tribunal por el crimen de su suegra: "Me arrepiento de todo"

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Emilio 'El Loco', juzgado por matar y descuartizar a su suegra en julio de 2021 en la localidad madrileña de Chapinería, ha reconocido este viernes en el juicio el crimen y ha mostrado su arrepentimiento.

"Me arrepiento de todo. No me entra en la cabeza cómo he podido hacer eso", ha manifestado en su escueta declaración en la que se ha ratificado en la confesión que en su día hizo ante la Guardia Civil y el juez que instruyó el caso.

A Emilio se le detuvo unos días después de los hechos, el 4 de agosto, tras hallar una persona restos humanos en un descampado próximo a la vivienda de Maria Luisa. 'El Loco' confesó ante la Guardia Civil que mató y descuartizó a su suegra con un hacha y un serrucho, enterrando su cadáver desmembrado en tres bolsas de plástico en un descampado.

En su turno, África ha negado haber participado tanto en enterrar el cuerpo de la víctima como en limpiar la vivienda donde se produjo el crimen y posterior desmembramiento del cadáver. Asegura que se enteró de la muerte de su madre a través de la televisión.

"Me da un ataque de ansiedad. Y así me entero. Me veo en la cárcel, sin mi hija, sin mi familia que nadie me cree, y me intento quitar la vida en la prisión. Yo solo quiero olvidar esto y de ser una persona normal", ha subrayado.

El acusado afronta 18 años de cárcel de petición fiscal por un delito de asesinato, mientras la familia solicita prisión permanente revisable tanto para Emilio como para África. La defensa pide una eximente completa por trastorno mental con internamiento en un centro penitenciario psiquiátrico.

Durante la instrucción, el acusado manifestó que la cabeza de la víctima, de 73 años, "se la habían llevado las alimañas". El crimen se produjo el fin de semana del 25 de julio de 2021. El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado semienterrado en un paraje a las afueras de esta localidad. La cabeza nunca ha aparecido.