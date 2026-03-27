EMT activa desde el sábado 15 autobuses para cubrir el tramo cortado de L10 y adaptará el refuerzo "si es necesario"

Archivo - Un autobús de la línea 135, en el intercambiador de Plaza de Castilla, a 5 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha ampliado el servicio de la línea 135 entre Plaza de Castilla y el Hos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

EMT Madrid pondrá en marcha desde este sábado un servicio especial conformado por quince autobuses que cubrirán el tramo cortado de la línea 10 de Metro entre Cuzco y Nuevos Ministerios, con paradas intermedias, y adaptará el refuerzo "si es necesario", ha indicado la vicealcaldesa, Inma Sanz, desde Valdebebas.

El Ayuntamiento ya tiene experiencia en este tipo de servicios especiales. La última vez que lo activó fue el año pasado ante las obras de la línea 6 de Metro siendo "el refuerzo más importante de la historia de EMT con ese cierre de la línea circular".

La frecuencia será de entre dos y tres minutos y se sumará a otras líneas de EMT que comparten trayecto en esa zona. "Iremos viendo cómo evoluciona y si hay que adaptar ese refuerzo por supuesto que lo haremos", se ha comprometido la vicealcaldesa.