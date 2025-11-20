EMT reforzará desde este sábado una veintena de líneas y los autobuses volverán a ser gratuitos en el Black Friday

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

EMT Madrid reforzará desde este sábado una veintena de líneas coincidiendo con el encendido de la iluminación navideña y los autobuses volverán a ser gratuitos durante el fin de semana del Black Friday, del 28 al 30 de noviembre, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La empresa de autobuses aumentará la oferta de servicio de transporte público en las líneas que habitualmente incrementan su demanda de viajeros. Así, el servicio diurno de EMT Madrid se reforzará en un total de veinte líneas a partir del sábado (1-2-6-9-17-18-20-23-31-32-35-50-51-53-74-133-146-147-148-150-M1, que verán reforzado su servicio en días laborables de 15 a 21 horas, y líneas 001-E1 de 9 a 22 horas).

Por el Black Friday, del viernes 28 al domingo 30 de noviembre EMT Madrid reforzará el servicio con la incorporación de hasta veinte autobuses adicionales en las zonas de mayor demanda. Las líneas que contarán con mayores refuerzos en horario de tarde serán la 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3.

Y además los autobuses de EMT Madrid volverán a ser gratuitos esos tres días, del 28 al 30 de noviembre. Se activará la gratuidad desde las 00 horas del viernes y hasta las 23.59 horas del domingo, de tal forma que viajar en cualquiera de los autobuses municipales, excepto en la línea Exprés Aeropuerto, será gratuito para los usuarios. Como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán validar su título de transporte y en caso de no disponer de él, el personal de conducción les facilitará un billete sencillo sin coste.

Bicimad, por cuarta vez, se suma a estas jornadas y todos los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos durante los tres días. Solo en 2024, bicimad registró 9,95 millones de viajes, y durante las anteriores jornadas de gratuidad se realizaron más de 130.400 trayectos con contrato básico.