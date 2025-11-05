EMT saca a licitación por 366 millones y 20 años la construcción y explotación del Centro de Operaciones La Elipa

Archivo - El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, interviene durante su visita a las instalaciones del Centro de Operaciones de La Elipa, en el Centro de Operaciones EMT La Elipa, a 7 de marzo de 2022, en Madrid (España). Este nuevo Centro de Op - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

EMT Madrid saca a licitación por 366,7 millones de euros y veinte años la construcción, conservación y explotación del Centro de Operaciones La Elipa, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado después de publicar la operación en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM).

Se levantará sobre los terrenos del antiguo centro para operar una flota de autobuses cien por cien eléctricos. Esta infraestructura "será clave en la estrategia de descarbonización de EMT", ha enfatizado el Consistorio.

La nueva licitación contempla que el concesionario será el responsable de abordar el proyecto de forma integral: la redacción del proyecto de construcción, la obtención de licencias y permisos para la ejecución y explotación, la dirección facultativa en materia de seguridad y salud de las obras o la entrega de un centro totalmente finalizado y en condiciones de funcionamiento con todo el equipamiento definido.

También se responsabilizará del suministro de la energía eléctrica requerida para la carga de los autobuses, del mantenimiento de los equipos, del cumplimiento de la normativa vigente o de la explotación de la energía generada por la cubierta fotovoltaica.

Las actividades y procesos habituales, como la reparación de autobuses, el lavado de la flota o las inspecciones, serán gestionados y realizados por EMT, como en el resto de los centros de operaciones.

El contrato tendrá una duración de 20 años, incluyendo 17 años de fase de explotación del centro, y su valor estimado asciende a 366.758.870 euros. Las empresas tendrán un plazo de 90 días para presentar sus proyectos.

Desde la fecha de la firma del contrato se prevé una fase de construcción de 35 meses --seis meses para redacción del proyecto constructivo, un mes para su aprobación, 24 meses para la ejecución de la obra y cuatro meses más para la legalización, obtención de permisos y puesta en marcha del centro--.

El Centro de Operaciones de La Elipa será el primer nuevo centro cien por cien eléctrico de la empresa municipal. Tendrá capacidad para más de 300 autobuses eléctricos y contará con una gran instalación fotovoltaica en la cubierta con más de 7.200 paneles.

Se trata de una infraestructura estratégica para avanzar en la electrificación de la flota y en la descarbonización del transporte público. A través de este modelo de concesión, la empresa municipal puede distribuir los costes a lo largo de la duración del contrato, que abarca todos los ejercicios desde el inicio de la explotación hasta el año 2045. De esta forma, "se facilita la necesaria inversión en infraestructura minimizando el impacto en la estabilidad presupuestaria de la empresa municipal".

En esta modalidad de explotación, EMT mantendrá sus habituales actividades y procesos operados por el personal de la empresa municipal. Este modelo jurídico económico, propuesto por EMT, ha superado el preceptivo examen de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) y cuenta con el apoyo de los fondos europeos CEF y financiación del crédito corporativo verde ICO con un total de 20,9 millones de euros.

El Centro de Operaciones de La Elipa, inaugurado en 1971, está ubicado en el barrio del mismo nombre dentro del distrito de Ciudad Lineal. Su situación es estratégica debido a su ubicación en el este y a su cercanía al centro de la ciudad. Sobre una superficie de 39.900 metros cuadrados, la nueva cochera destinará 32.000 metros cuadrados para el aparcamiento de autobuses y más de 6.000 para el edificio de talleres que albergará las labores de mantenimiento, limpieza y reparaciones, entre otros.