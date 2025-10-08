Los encierros de Navalcarnero serán declarados Fiesta de Interés Turístico Regional

Cuentan con la particularidad de que la mayoría se celebra en horario nocturno y concentran a más de 20.000 personas

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles declarar Fiesta de Interés Turístico los tradicionales encierros de Navalcarnero, una celebración con más de cuatro siglos de historia que constituye uno de los principales atractivos culturales y turísticos del municipio.

Esta distinción reconoce el valor patrimonial, la singularidad y el impacto económico y social de unos festejos que, cada mes de septiembre, congregan a miles de visitantes en torno a una de las tradiciones más representativas del suroeste madrileño, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión celebrada en el municipio.

Celebrados en el marco de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Concepción, los encierros cuentan con una particularidad y es que la mayoría de ellos se celebra en horario nocturno, comenzando a partir de la 1 de la madrugada. En cada edición, más de 20.000 personas, entre corredores, peñas, mozos y espectadores, disfrutan del recorrido por las calles de la población navalcarnereña y de las sueltas en la plaza de toros.

La Comunidad de Madrid ha valorado, además de su arraigo y continuidad en el tiempo, el impacto cultural, turístico y comercial que generan estas fiestas. La celebración propicia un importante movimiento en sectores como la hostelería, la restauración y el comercio local, atrayendo a visitantes no solo del municipio, sino también de localidades cercanas y de otras comunidades autónomas.

ESENCIA POPULAR Y TAURINA

Los orígenes de estos festejos se remontan al siglo XVI, con encierros organizados en torno a la fiesta del Rosario en octubre, coincidiendo con la fundación de Navalcarnero en 1499. A lo largo de los siglos, han evolucionado en su formato, pero han mantenido su esencia popular y taurina, siendo considerados hoy una parte inseparable de la identidad local.

Antes de cada encierro, tiene lugar un pasacalle encabezado por una charanga que recorre el casco urbano desde la Plaza de Segovia hasta la de toros. Las reses, una vez completado el recorrido, son conducidas hasta el coso, donde tiene lugar la tradicional suelta ante los tendidos.

Con esta aprobación, los encierros de Navalcarnero pasan a formar parte del catálogo de Fiestas de Interés Turístico de la Comunidad de Madrid, una distinción que ya han recibido 25 celebraciones regionales y que contribuye a proteger y proyectar aquellas manifestaciones culturales que conforman el patrimonio vivo de la región.