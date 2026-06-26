Enma López se presentará a primarias para "ser alcaldesa" siguiendo el "camino correcto" y "devolver la ilusión"

Archivo - La portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta en el Grupo Municipal Socialista, Enma López, ha confirmado su intención de concurrir a las elecciones primarias de la formación para "ser alcaldesa" de Madrid, un paso que da siguiendo "el camino correcto", con el objetivo de "devolver la ilusión con un proyecto que enamore a esta ciudad".

Tampoco se ha olvidado de agradecer la labor de la "maravillosa portavoz", Reyes Maroto, y los "miles de mensajes" de apoyo recibidos en horas. López ha declarado a la prensa a su llegada a la reunión del Consejo Social de la Ciudad de Madrid que ayer hizo pública esta "decisión firme" que le hace "mucha ilusión" porque quiere "ser alcaldesa de Madrid".

La también portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a la espera de conocer el calendario y plazos del proceso de primarias, ha apuntado que ahora toca el espacio de la militancia, "hablar con las agrupaciones, ilusionar, devolver la ilusión" creando "un proyecto que enamore a esta ciudad y que por fin acabe con demasiados años de gobierno del Partido Popular".

López ha agradecido los "miles y miles de mensajes de apoyo, tanto públicos como privados", que ha recibido en unas horas. "Este día ha sido muy emocionante y demuestra que es el camino correcto", ha remarcado.

La edil ha pedido poner el foco en lo que toca de aquí al martes, con la celebración del Pleno del Estado de la Ciudad, "donde todo el grupo está volcado, donde Reyes (Maroto), nuestra maravillosa portavoz, está volcada, y donde vamos a estar trabajando a tope para poner de manifiesto precisamente lo que llevamos haciendo durante estos tres años, que este gobierno de José Luis Martínez-Almeida gobierna contra los madrileños y no para los madrileños", ha concluido.