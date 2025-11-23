El equipo de Sanz cree que son suficientes 12 agentes tutores por distrito pero MM echa en falta una individualización

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Gil, cree que el número de agentes tutores de la Policía Municipal que trabajan con menores de edad en ámbitos como la protección y prevención--doce por distrito, seis en turno de mañana y otros tantos en el de tarde-- responde perfectamente a las necesidades de la ciudad pero la concejala de Más Madrid Olga Rodríguez echa en falta que se atiendan las características particulares de cada distrito.

"Consideramos que resulta totalmente adecuado para el cumplimiento de los cometidos especializados que tiene asignado este servicio dentro del Cuerpo de Policía Municipal, tanto su distribución como su número", ha contestado Gil en la última comisión de Vicealcaldía, Seguridad y Emergencias.

La edil Rodríguez ha manifestado su desacuerdo con el hecho de que sean "los mismos agentes en cada distrito, independientemente de sus características y la población diana a la que se dirigen". "No es lo mismo el contacto permanente y la acción preventiva en distritos con más de 30 centros de Primaria, como es el caso de Villaerde, que en distrito que solo tienen 10, como Barajas", ha puesto de ejemplo, para lamentar que "esté claro cuáles son los centros educativos y dónde están los que menos atención van a recibir".

La "uniformidad del servicio" va en contra de actuaciones para combatir el absentismo escolar, ha asegurado Olga Rodríguez. "Las cifras de absentismo no son uniformes en nuestra ciudad y afectan de manera más acusada a las zonas más vulnerables. No es lo mismo la atención que necesita en este ámbito Puente de Vallecas, que durante el curso 2023-2024 cerró en junio con más de 600 casos activos, que el distrito de Salamanca, con tan solo 17 en la misma fecha", ha indicado, tras instar a "tener en cuenta las características concretas de los territorios donde se van a desarrollar" las acciones.

Jesús Gil ha contestado con la "apuesta decidida" del Gobierno municipal por los agentes tutores, que se demuestra con el hecho de que "cada año incrementan su actividad y, por tanto, sus resultados, sobre todo en materia preventiva, que es más difícil de ver".

Según datos de 2024 y hasta septiembre de este año han realizado más de 2.300 charlas, 190 intervenciones de mediación y 2.500 actuaciones en materia de Policía judicial, es decir, casi 41.000 intervenciones entre 2024 y lo que va de 2025.

"Creemos que el número sí responde y la distribución si responde a las necesidades de la ciudad. No todos los Cuerpos pueden decir lo mismo porque aquí hay un policía especializado en cada incidencia con un menor en esta ciudad", incluso en horario nocturno, ha trasladado el coordinador.