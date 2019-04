Errejón dice que los resultados de Podemos "no son buenos" pero "no quiere hacer leña del árbol caído"

Publicado 29/04/2019 0:42:40 CET

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha afirmado esta noche que Podemos debe reflexionar y valorar las causas unos resultados "que no son buenos" en estas elecciones generales, pero ha apuntado que "no quiere hacer leña del árbol caído".

"Cada cual tendrá que hacer sus reflexiones. Yo tengo el orgullo de haber siempre muy claro y he dicho siempre cuál es el ritmo que creía que se debía seguir para hacer de España un país más justo y eso no es el de dividir, no es el de enfrentar entre buenos y malos. Es el de ser capaces de unir en igualdad de oportunidades, en conquista de libertades y el de un país que hoy mira al futuro con optimista", ha añadido en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press.

Errejón ha señalado que hoy "España se ha portado bien defendiendo los derechos, las libertades y la democracia y los demócratas hoy estamos de gran enhorabuena". Hoy España ha respirada aliviada. Tenía un reto al frente y ahora podemos empezar a caminar. Teníamos una amenaza que no se ha cumplido, afortunadamente, pero ahora tenemos una segunda vuelta que disputaremos en Madrid.

En la misma línea, el que fuera diputado por Madrid de Podemos cree que en el seno de su antiguo partido "tendrán que tener una discusión, una reflexión sobre el por qué" de estos resultados que "evidentemente no son buenos".

"Lo importante no son las peripecias de los partidos. Lo he advertido veces y he sido claro siempre con mi posición, pero lo importante es que España da un paso adelante, que nos lo pone mejor a todos los demócratas que creemos que el país no debe ser una jaula de grillos que se insultan o amenazan, sino un lugar que mira al futuro como igualdad de oportunidades. Hemos dado el primer paso y tengo ganas desde mañana de dar el segundo paso desde la ciudad y la Comunidad de Madrid", ha agregado.

No obstante, Errejón se ha querido centrar en el mensaje de que hoy en España "se ha dado una buena lección de democracia y el pueblo español y madrileño ha estado a la altura". "Lo ocurrido invita a pensar que viene una primavera democrática y que con toda la normalidad, sin gritar, sin insultar, sin atacar mañana digamos que queremos vivir mejor y eso se hace juntos, colaborando, protegiéndonos, cuidando de las instituciones. Se ha dado el primer paso en España y lo vamos a dar más y mejor en la capital con Manuela Carmena y en la Comunidad con un gobierno que respete e los madrileños y ponga fin a la corrupción del PP", ha concluido.