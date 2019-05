Errejón no ve sentido a las decisiones de Junta Electoral: "Por cada farola que nos quiten, se abrirán 3 balcones"

Publicado 04/05/2019 14:37:29 CET

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado este sábado, respecto a las decisiones de las Juntas Electorales que les restringen espacios y visibilidad electoral pública por considerarles un partido nuevo, que "no tienen ningún sentido" en pleno siglo XXI y que los madrileños "se merecen una campaña electoral decente".

Durante la presentación de parte de su programa esta mañana en un local del centro de Madrid, Errejón cree que las decisiones de las Juntas Electorales "hacen un flaco favor a aquellos que le tienen miedo a debatir". "Si tienes miedo a contrastar tus ideas ahora cómo será cuando gobiernes. Nosotros queremos gobernar la comunidad con quienes piensan diferente", ha dicho.

Errejón ha reiterado que "no tiene sentido" un debate electoral sin la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, porque sin ella "qué va a debatir" el resto. "En estas elecciones madrileñas hay dos modelos, el del Ayuntamiento y el de la Comunidad, que son dos modelos contrapuestos en deuda o en inversiones en barrios más necesitados. Efectivamente, frente al gobierno cuidadoso, amable y transparente de Carmena está el desgobierno, la chapuza, el endeudamiento y la corrupción del PP en la Comunidad", ha afirmado.

Y, a su juicio, no tiene sentido que "este contraste tan grande" no se pueda ver en los debates. "No tiene sentido porque estamos en el siglo XXI y no se le puede poner puertas al campo. Ya tenemos dos mil balcones (ofrecidos por la ciudadanía para poner los logos de Ahora Madrid) y tendremos miles más. En el siglo XXI hay más balcones que resoluciones y son más fuertes. Ojo con intentarle poner puertas al campo. Nosotros queremos que todos estemos en igualdad de condiciones pero si no es así, por cada farola que nos quiten, nos van a abrir tres balcones. En esto hasta nuestros adversarios saben que tenemos razón. Va a ver Más Madrid en las plazas, en los medios, en redes, en las conversaciones familiares y con amigos. Y va a ver mucho Más Madrid en la calle", ha augurado.

El aspirante de Más Madrid al Gobierno de la Puerta del Sol ha insistido en que su voz se va a escuchar para que Madrid "despegue" porque es una región "con un inmenso potencial", por lo que considera que es "una lástima lo que ha hecho el PP en la Comunidad", con "tramas de corrupción, sobrecostes, dinero en B o en registros de la Guardia Civil".

"Madrid es un globo aeroestático pero no puede subir más porque tiene muchos fardos y lastres. Es difícil despegar si los recursos de los madrileños están puestos en satisfacer a un pequeño circulo de privilegiados, que no lo hacen mejor ni más barato. Es difícil despegar con la enorme y repugnante desigualdad. Vamos a decirlo todas las veces que haga falta. La política del corto plazo y de desigualdad es humanamente aberrante y económicamente un desastre. La Comunidad puede despegar y necesita soltar lastre y un gobierno que mire al futuro", ha concluido.