Errejón pide al PP que desautorice a la diputada que llamó "caudillo" a Franco

Publicado 20/09/2018 14:55:01 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha pedido este jueves al Grupo Popular en la Asamblea de Madrid que desautorice a su diputada y alcaldesa de San Martín de la Alameda, Begoña García, por calificar al dictador Francisco Franco como "el caudillo que ganó la Guerra Civil hace 82 años".

Durante su intervención parlamentaria del Pleno de este jueves, García ha lanzado al PSOE que "centre el tiro" porque, a su parecer, todo lo que se le ocurre al Gobierno de Pedro Sánchez, en materia de seguridad, es "dividir y enfrentar a los españoles con la exhumación de F... del caudillo que ganó la Guerra Civil hace 82 años".

Ante estas declaraciones, que han causado un gran revuelo en el hemiciclo, Errejón ha señalado en La Sexta que la traducción más directa de caudillo es "líder o ducce", ante las justificaciones del PP de que la parlamentaria había apuntado dictador pero tuvo un lapsus.

"Si alguien apunta dictador no dice caudillo. Es posible que haya dicho lo que piensa. Pero yo quiero saber si el PP lo piensa o no. Quiero que alguien lo desautorice para no dudar de las convicciones democráticas de nadie, y menos a un partido de millones de personas por un comentario. Pero quiero ver esa rectificación pública", ha exigido.

Miembros de Podemos han difundido otro vídeo en redes de la misma diputada en la que en una pasada intervención replicó al parlamentario de Podemos Emilio Delgado con las siguientes palabras: "Usted habla de ola de fascismo en Europa y yo hablo de ola de comunismo en Venezuela. Pues sabe lo que le digo, me quedo con Europa, me quedo con Europa",