Errejón planea llevar BiciMad a los municipios, billete intermodal y que el personal de Metro tenga estatus de autoridad

Publicado 06/04/2019 13:00:07 CET

"El PP es incapaz de anticiparse a los problemas. Viven al día porque no saben si estarán al día siguiente en el cargo, ni el escándalo que les saldrá", ha sostenido

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha propuesto expandir BiciMad a otros municipios de la región, la creación de un billete intermodal y que el personal de Metro tenga estatus de autoridad, entre otras iniciativas en materia de Transporte.

En un entrevista concedida a Europa Press, Errejón ha apuntado también que quiere expandir la idea de Madrid Central a otros grandes municipios, pero eso tiene que ser iniciativa de sus candidaturas locales y de los ayuntamientos que resulten tras las elecciones del 26 de mayo.

"En cada municipio decidirán en qué dirección se aplica, pero las ciudades no son infinitas ni caben todos los coches. Nos gastamos mucho dinero en curar muchas enfermedades respiratorias de muchos mayores por el nulo control de la contaminación. Cuando el PP y Cs critican Madrid Central no nos critican solo a nosotros, sino a las recomendaciones de Europa", ha sostenido.

A juicio del aspirante a la Puerta del Sol, la Comunidad debería decretar que todos sus coches fueran eléctricos e incentivar aparcamientos disuasorios y intercambiadores. "Eso no implica solo buenas palabras, sino que se tiene que gastar dinero en asumir que es una prioridad, un dinero que luego nos ahorramos en Sanidad", ha señalado.

"El PP siempre ha sido incapaz de anticiparse a los problemas. Si inviertes antes, te lo ahorras después. Si inviertes en alimentación, no tratarás la obesidad infantil. Eso implica adelantarse al futuro, pero estos (los del PP) viven al día porque no saben si estarán al día siguiente en el cargo, ni el escándalo que les saldrá. Saben que están sobre un trono inestable asentado sobre toneladas de papeles sucios y cosas que hay que ocultar. Son como tahúres que sobreviven cada día que acaban el día diciendo 'uff, un día más siendo presidente'. Luego te pasa como Cifuentes y un día te echan", ha apostillado.

"LA MOVILIDAD NO PASAD POR EL COCHE"

Lo que sí tiene claro Errejón es que el futuro de la Movilidad de las ciudades "no pasa por el coche". "Eso no supone prohibir el coche, pero sí ofrecer alternativas concretas, no campañas publicitarias. Hay que pedir al Gobierno español que invierta en Cercanías, también en Metro y hacer una malla de Transportes planificada", ha indicado.

"El Consorcio Regional de Transportes es más bien una caja, pero no planifica. No tenemos datos de movilidad integrados con todos los transportes ni una tarjeta única que permita moverse y hacer transbordos intermodales. Todo eso implica tener una política de movilidad. Quiero expandir BiciMad, llevarlo a otros municipios y poder conectarlo, no como una cosa solo de ocio y para el Centro, sino que se integra al conjunto de la malla de transportes regional", ha esgrimido.

En este punto, el exdiputado nacional de Podemos ha apostado por el billete intermodal porque es "fácil de hacer" y permite a la Administración a través del 'big data' saber cómo es la movilidad de los madrileños, sus conexiones y frecuencias, y poder elaborar un mapa con ello.

"Díaz Ayuso acaba de descubrir el 4G para el Metro pero podría empezar por su desamiantado, mejorar la accesibilidad, aumentar la frecuencia. Lo fundamental es que no hay Estrategia de Transportes en la Comunidad", considera.

También se ha comprometido Errejón, en caso de gobernar, a dotar al personal del estatus de autoridad al personal de Metro porque "sufren agresiones". "Estuve reunido con sindicatos y me comentaron que antes eran agentes de autoridad. La inclusión de seguridad privada no ha paliado eso porque muchas veces tiene que ver con el civismo, no con bandas organizadas. La gente se enfada cuando se para un tren y lo paga con el que menos tiene la culpa. A un revisor le encantaría que hubiera más vagones, más frecuencia y más taquillas abiertas y ascensores. Si no los hay es porque se ha ido descapitalizando el Metro. Desde que lo lleva solo la Comunidad, sin que esté el Ayuntamiento en su accionariado, tenemos un Metro peor porque no han invertido en ello", ha argumentado.

MOVILIZAR VIVIENDA VACÍAS Y ACOTAR PISOS TURÍSTICOS COMO CARMENA

Por otro lado, el candidato regional de Más Madrid ha asegurado que la vivienda es uno de los problemas más importantes de los madrileños y ha tildado de "mentira" la afirmación de que es un problema solo de los que viven en el Centro. "La burbuja del alquiler ha llegado a los barrios, lo que obliga a mucha gente a mudarse o tener que volver a compartir casa a edades donde no le apetece o quiere formar una familia", ha destacado.

"Los madrileños nos hemos acostumbrado a esto como si fuera un mal de la vida moderna, como si fuera un problema de las grandes ciudades. En todas no pasa. Este es el resultado de que en España no cumplimos la Constitución, que dice que la vivienda es un derecho y corresponde la responsabilidad a los poderes públicos ejercer ese derecho. No es un brindis al sol, es una disposición completa. Vivimos sin poder formar un proyecto sólido de vida durante muchos años", se ha quejado el político.

Para mejorar la situación actual, Errejón propone apoyar en la Comunidad la regulación sobre pisos turísticos aprobada recientemente por el Ayuntamiento de Madrid. "No es una discusión sobre si el turismo está bien o mal; es una discusión sobre si queremos que haya barrios en el Centro que se convierten en parques temáticos solo para turistas que un día dejarán de venir porque ellos vienen buscando ciudades vivas. Es una medida que tenemos que apoyar, no solo por lo que respecta a que tengan una entrada a pie de calle, sino que se refuerce el número de inspectores para ponernos firmes con ello", ha planteado.

Por otro lado, el ex 'número dos' de Podemos ha lamentado que el Gobierno de España "no se atreviera" a dejar que los ayuntamientos regularan el precio de los alquileres, al igual que se regulan otros como la energía. "En algunos barrios le queremos poner un precio máximo para que pueden seguir viviendo sus vecinos. Esta burbuja hay que pincharla porque si estalla lo vamos a volver a pagar lo de siempre", ha vaticinado.

Errejón también apuesta por que la Comunidad construya vivienda pública para alquiler, una Ley de Vivienda "que permita intervenir en el mercado del alquiler para bajar los precios", la prohibición de vender vivienda pública a los fondos buitre y recuperar la que ya se ha enajenado.

"Hay que revertir esa venta y reclamarla judicialmente. Creo que nos van a dar la razón en el Ayuntamiento. Es una pelea larga pero cuando uno llega a las instituciones ve los papeles y si llegamos los pondremos a disposición del juez", ha prometido.

Otra de sus medidas en esta materia es movilizar la vivienda vacía. "Hay pequeños tenedores de vivienda que tiene dos o tres casas y que no utilizan y le podemos convencer de que esta vivienda, que sigue siga siendo suya, nos la ceda. Entonces ponemos a gente a trabajar para hacer rehabilitación para que esa vivienda gaste menos energía y sea hecha con materiales más eficientes. A cambio la sacamos al mercado en alquiler. Así movilizamos más oferta y bajamos los precios", ha lanzado como idea, muy similar a una iniciativa del Consistorio madrileño.

No obstante, el aspirante autonómico de Más Madrid ha reconocido que estas medidas por separado no bastan contra el "inmenso problema" de la Vivienda, que en su opinión se ha convertido "no en un derecho, sino un bien de especulación". "Hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar una parte de nuestra cultura, fomentando el alquiler. También la legislación de ámbito estatal, construir más, controlar los pisos turísticos y movilizar la vivienda vacía", ha concluido.