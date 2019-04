Errejón recrimina al PP que se preocupe por la proyección de los 'papeles Bárcenas' y no por los papeles en sí mismos

Publicado 07/04/2019 13:23:20 CET

LEGANÉS, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, ha asegurado este domingo en Leganés que desconoce si Podemos es el autor de la proyección de los papeles de Luis Bárcenas en una fachada de la Plaza Mayor, pero ha reprochado al PP que le "preocupe más una proyección" de estos documentos que los papeles en sí mismos.

Durante una visita a la sede Más Madrid-Leganemos en Leganés para conmemorar los cuatro años de aniversario de la candidatura de unidad popular, Errejón ha asegurado que desconoce si Podemos es el responsable de la proyección, ya que, según ha dicho, está "centrado en la campaña de Más Madrid" y lo demás le "pilla lejos".

En cuanto a las explicaciones que ha solicitado el PP, el candidato de Más Madrid ha señalado que a los 'populares' les preocupa más la proyección de los papeles que los documentos en sí.

"Todavía no nos han explicado adónde se han ido esos 172 millones de euros que la Cámara de Cuentas dice que tenían que haber ido al Metro o a la sanidad pública y que, sin embargo, se fueron para contratos de la 'Gürtel' o la Púnica. No hay que mirar al dedo, sino a la luna, y la luna es que el PP tiene, según los tribunales, un serio problema de corrupción, se proyecte o no se proyecte", ha apostillado.

DEPENDENCIA

Por otro lado, Íñigo Errejón ha asegurado que hay noticias que "escandalizan" como el hecho de que la mujer fallecida con asistencia de su marido llevase "una década" sin cobrar las ayudas a la dependencia a las que tenía derecho y que "la Comunidad de Madrid no le pagaba".

"Siempre hay dinero para la Gürtel y para la Púnica, pero no para pagarle la dependencia a una mujer necesitada", ha dicho tras apuntar que "no podemos seguir teniendo a personas en la Comunidad que se mueren sin recibir las ayudas o esperando una residencia".

"Hay que invertir las prioridades porque nunca hay dinero para las cosas importantes", ha manifestado el exdiputado nacional de Podemos tras aseverar que la región está "gobernada por la chapuza y el desmadre del Partido Popular".