Errejón: "Tengo miedo de una presidenta que no tiene capacidad de mantener un debate de 15 minutos"

El portavoz de MásMadrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, interviene durante el debate del segundo pleno de la investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Asamblea madrileña. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, ha afirmado este miércoles que tras la intervención de la candidata a la investidura de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "se ha quedado con miedo de la posibilidad de que sea presidenta regional una persona que no tiene capacidad de mantener un debate de 15 minutos".

"He intentado discutir y no ha habido manera. Y no ha habido manera porque necesitan clima permanente de miseria, fango y ataque porque ustedes no quieren discutir de ideas", ha afirmado Errejón durante su turno de respuesta en el debate de investidura.

El líder de Más Madrid también ha agradecido "la atención a su persona" brindada por Díaz Ayuso, ya que durante su discurso ha criticado su trayectoria profesional "manchadas de la sanguinaria dictadura de Venezuela". "Agradezco la atención a mi persona, ya que ha puesto a varias personas a buscar sobre mi pasado, aunque podían haberlo hecho mejor. Pero yo no me presento a la investidura, sino usted", le ha lanzado.

Íñigo Errejón ha recriminado también a la diputada popular que se enfade porque "la oposición se oponga". "Tiene los escaños y va a ser presidenta, de acuerdo con lo que han votado los madrileños. Pero le corresponde a la oposición decirle que sus recetas son profundamente fallidas. ¿O quiere usted que salgamos a decir aquí que es el PP de ahora es novísimo y decir que la candidata lee genial, que a veces se traba un poco, pero lee genial?", ha preguntado.

El portavoz parlamentario ha vuelto a pedirle que dedique al menos un minutos en aclarar a los madrileños su relación con posibles tramas de corrupción y aclare las últimas informaciones periodísticas. También le ha reprochado que no le haya contestado por los números presupuestarios, ya que "si se reducen ingresos y se presta los mismos servicios, lo mete en la deuda o está engañando".

"Yo me he esforzado en proponer una alternativa. Esfuércese usted y dignifique un poco más esta investidura, que ya estaba enrarecida y la ha llenado más de locos. Esfuércese para ser la presidenta de todos los madrileños", ha pedido Errejón al final de su intervención de réplica a Ayuso, en que no he mirado en ningún momento.