Escena Escorial convierte San Lorenzo en epicentro cultural internacional con un mes de danza, ópera y música

La Comunidad de Madrid celebrará del 28 de agosto al 19 de septiembre la primera edición de 'Escena Escorial' - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Escena Escorial, el nuevo Festival Internacional de Artes Escénicas impulsado por la Comunidad de Madrid bajo la dirección artística de Alondra de la Parra, alzará el telón el 28 de agosto con 'Los colores de América', un concierto dedicado a compositores americanos como John Adams, George Gershwin, Mozart Camargo Guarnieri, Astor Piazzolla y Arturo Márquez.

Producido por la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y con el apoyo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, el certamen reunirá hasta el 20 de septiembre una destacada programación internacional de música, danza, ópera y artes escénicas en tres espacios emblemáticos del municipio: el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el Real Coliseo Carlos III y el Teatro de la Antigua Mina.

Así, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), bajo la dirección de Alondra de la Parra, junto al pianista Thomas Enhco, será la encargada de inaugurar esta cita cultural a las 20 horas en el teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial.

La programación continuará el sábado con una doble propuesta. A las 18 horas, la JORCAM, Yamandu Costa y Alondra de la Parra ofrecerán 'Choros y Milongas', con un programa que recorrerá la música brasileña y latinoamericana a través de composiciones de Ernesto Nazareth, Yamandu Costa, Paulo Cesar Pinheiro y Piazzolla. Por la noche, a las 21 horas, el festival trasladará su programación nocturna al Teatro de la Antigua Mina con 'Ecos Latinos', protagonizado por Alexis Cárdenas Cuarteto y Yamandu Costa, dedicado a la música instrumental latinoamericana.

El domingo llegará 'El violín en llamas', con el violinista Nemanja Radulovic y el conjunto Double Sens, que interpretarán obras de Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach.

En los primeros compases del certamen también destaca el estreno absoluto de 'Nascencia' (3 de septiembre), la nueva producción del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Al día siguiente, la ORCAM y el Coro RTVE interpretarán la Sinfonía nº 2 'Resurrección' de Gustav Mahler en el concierto 'Morir para vivir', dirigido por Alondra de la Parra y con la participación de la soprano Serena Sáenz y la mezzosoprano Gaëlle Arquez.

La programación continuará el 5 de septiembre en el Teatro Real Coliseo Carlos III con 'Perhaps, perhaps... Quizás', de Gabriela Muñoz, conocida como 'Chula The Clown'. Ese mismo día, a las 21 horas, la programación nocturna ofrecerá 'En un instante', a cargo de Nuevo Tango Quintet, con Thomas Enhco, Félicien Brut, Alexis Cárdenas y Édouard Macarez..

El 6 de septiembre comenzará a las 12.30 horas con una nueva 'Matinée', titulada 'Voltaje radical', protagonizada por el Quatuor Arod y con un repertorio integrado por obras de Joseph Haydn, Béla Bartók y Fanny Mendelssohn.

Ese mismo día, a las 18 horas, el Coro de la Comunidad de Madrid, junto a Javier Carmena y Karina Azizova, presentará 'El color de la distancia', con obras de Edward Elgar, Ernesto Lecuona, Xavier Montsalvatge y Carlos Guastavino.

UNA NUEVA PRODUCCIÓN DE 'CARMEN'

Uno de los platos fuertes del festival llegará el 12 de septiembre con el estreno en España de una nueva producción semiescenificada de la ópera 'Carmen', de Georges Bizet. La propuesta contará con Gaëlle Arquez en el papel protagonista, Arturo Chacón-Cruz como Don José y Alondra de la Parra al frente de la dirección musical, mientras que la dirección escénica correrá a cargo de Bárbara Lluch.

El último fin de semana del festival incluirá el concierto 'Triple impacto', protagonizado por el Trío Zénon el 18 de septiembre, y la actuación de Daniel Barenboim junto a la West-Eastern Divan Orchestra el 19 de septiembre, con un repertorio integrado por obras de Wagner, Schubert y Beethoven.

La clausura tendrá lugar el 19 de septiembre con una de las grandes figuras internacionales anunciadas por Escena Escorial: el pianista y director Daniel Barenboim, que actuará junto a la West-Eastern Divan Orchestra. El programa estará dedicado a Franz Schubert y Ludwig van Beethoven.

CONCIERTOS NOCTURNOS

Además de la programación principal, Escena Escorial organizará conciertos nocturnos concebidos como espacios de encuentro más cercanos entre artistas y público. Entre ellos figuran 'Ecos Latinos', con Yamandu Costa y Alexis Cárdenas Cuarteto, y la actuación del Nuevo Tango Quintet.

Durante la presentación de esta nueva cita cultural De la Parra subrayó el carácter internacional del certamen, que contará con más de 250 artistas procedentes de 11 países, en un suerte de cita "moderna, abierta y conectada con el presente".

"Es un festival que cruza fronteras y disciplinas, y que busca también atraer nuevas audiencias y generar preguntas en el público", destacó entonces.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial del festival y en las taquillas de Teatros del Canal y del Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial.