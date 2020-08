Escudero critica a Simón por "perjudicar" a Madrid al dudar de su capacidad: "No sé si es malintencionado"

Defiende que la Comunidad de Madrid es la región que hace más PCR diarias

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a criticar la actitud del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por "poner en duda" hasta en tres ocasiones la capacidad de respuesta y detección de Madrid ante el coronavirus, algo que le parece "sospechoso" pues esa postura lo único que consigue es "perjudicar" a la región.

"Es la tercera vez que pone en duda (Simón) la capacidad de esta región. No sé si es malintencionado pero como mínimo sospechoso sí que es porque también dudaba que no se declaraban rebrotes que ellos pensaban que había que declarar... han sido varias opiniones no contrastadas que desde luego perjudican y hacen daño al trabajo de los profesionales de Madrid", ha recriminado Escudero en declaraciones a 'Onda Madrid', recogidas por Europa Press.

El titular de la Consejería de Sanidad ha vuelto a relatar que el viernes, durante una reunión de carácter técnico con el Ministerio de Sanidad, decidió participar para expresar su "malestar" por las declaraciones de Simón al deslizar que en la región solo se detectaba el 15 por ciento de asintomáticos.

Para Escudero esas palabras supusieron una "deslealtad" porque se utilizó una cifra que no solo era "errónea" sino que, además, el propio Ministerio sabía que "no era cierta" porque se les remite a diario el porcentaje de pacientes con síntomas y asintomáticos. Por tanto, desde el departamento que dirige Salvador Illa tenían, tal y como ha sostenido el consejero, que la cifra de positivos asintomáticos detectados era mucho más alta (sobre el 70%).

Y es que el manifestar que solo se localizan un 15 por ciento de asintomáticos "viene a decir que no ha sistema de detección en Madrid, lo que es rotundamente falso" y una "deslealtad" dar esa cifra "con todo lo que significa".

Respecto a las referencias del último informe epidemiológico de la Comunidad de Madrid, ya suprimidas, que apuntaban a que el porcentaje de positivos asintomáticos era del 19,4 por ciento durante los últimos 14 días y que en la última semana bajaba aún más, al descender al 7,6 por ciento; el consejero ha dicho que era un dato "provisional y a la vez erróneo" que se deslizó en ese informe en el que no se había dado la versión definitiva por parte de la Dirección General de Salud Pública.

Sin embargo, ha dicho que lo grave no es utilizar ese dato sino el utilizarlo sin revisar los que aporta Madrid al Ministerio, que equivale a afirmar que Madrid no hace funciones de detección precoz de coronavirus, aspecto que tuvo que "desmentir con rotundidad" pues el volumen de 15 por ciento de asintomáticos era "falso", algo que conocía el Ministerio porque en su web tiene publicados los datos correctos.

Además, ha recalcado que Madrid es la región que hace más PCR diarias, con una horquilla entre 10.000 y 14.000, y que incrementa cada vez más su capacidad para diagnosticar y controlar los casos positivos durante la pandemia.

Por último, Escudero ha reconocido que tiene la sensación "permanente" de que se busca poner a Madrid "permanentemente en el foco". Finalmente, ha detallado que Madrid se ha ofrecido a hacer una prueba de la App del Gobierno para la detección del coronavirus.