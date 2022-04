Escudero critica la "sutil interpretación" de las palabras de Ayuso sobre sanitarios y defiende el esfuerzo en AP

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha censurado este viernes la "sutil interpretación" que se ha realizado de las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que motivaron una demanda de conciliación por parte de CC.OO. contra la jefa del Ejecutivo al considerar que desacreditó a los sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Durante una visita a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que "tanto durante la pandemia de Covid-19 como antes y después tanto la presidenta como el Gobierno regional han estado al lado de los profesionales sanitarios".

Así lo ha indicado al ser preguntado por la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid de admitir el recurso interpuesto por la Abogacía de la Comunidad de Madrid contra la celebración del acto de conciliación que estaba fijado para este viernes.

"La presidenta no ha dejado desde el principio de la pandemia y desde antes de defender a los profesionales sanitarios. No fue una interpretación muy sutil de las palabras de la presidenta y ella siempre ha estado al lado de los profesionales, incluso en los peores momentos de la crisis", ha remarcado.

El sindicato interpuso una demanda en relación a unas declaraciones que realizó la dirigente popular en una entrevista a 'esRadio' en las que deslizó que parecía que se trataba diferente a los ciudadanos según el centro de salud al que acudieran.

"Sí que quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... lo vamos a investigar", manifestó Ayuso.

El sindicato reclamaba en la demanda que Ayuso se retractara de las declaraciones en el mismo programa donde se vertieron, así como una indemnización con la cantidad simbólica de un céntimo de euro por los daños y perjuicios ocasionados.

Desde la Abogacía de la Comunidad se alegó que esas declaraciones eran un acto realizado en el ejercicio de sus funciones públicas, entendiendo, por tanto, demandada a la propia Administración Pública solicitando el archivo del procedimiento de conciliación.

Finalmente, el consejero ha reiterado que la Comunidad de Madrid ha aprobado un Plan de Atención Primaria para mejorar la situación de los profesionales de este primer nivel asistencial con medidas tanto retributivas como no retributivas.