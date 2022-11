Escudero dice que se buscará avanzar con sindicatos a partir del "análisis técnico" de funcionamiento de centros 24h

El consejero explica que todavía no se ha puesto en marcha el sistema de videollamada y recalca que si hubiera médicos, se contratarían

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado este viernes que la Administración llevará a la reunión con los sindicatos en Mesa Sectorial un "análisis técnico" sobre el funcionamiento de centros 24 horas que desde el día 25 de octubre cubren la atención urgente extrahospitalaria para "avanzar" desde ahí en la posibilidad de desconvocatoria de la huelga.

Durante un acto en el Hospital Ramón y Cajal, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha indicado que la reunión de los sindicatos y la Dirección General de Recursos Humanos se partirá del análisis técnico que se ha realizado sobre cuál es la situación y en base al acuerdo que se alcanzó con los sindicatos y que permitió la desconvocatoria de huelga prevista para el 27 de octubre.

"Estas reuniones son para tratar de avanzar y esperemos a ver cuál es la postura de los sindicatos", ha indicado el consejero, que se ha mostrado convencido de que las organizaciones sindicales también comparten el objetivo de posibilitar la desconvocatoria de la huelga.

En este sentido, el consejero ha detallado que en el encuentro de este viernes con los sindicatos se pondrá encima de la mesa un "análisis técnico de cuál es el comportamiento de estos puntos frecuentaciones, perfil del paciente, derivaciones, etc.". "A partir de ahí habrá que ir avanzando para tratar de lo que allí hablemos", ha explicado.

Todo ello, ha explicado, teniendo como punto de partida el documento de compromisos que la Consejería alcanzó con los sindicatos y que permitió la desconvocatoria de huelga prevista para el 27 de octubre. "Con esos resultados de la puesta en marcha del plan tratar de avanzar en esa desconvocatoria de médicos, principalmente", ha insistido.

SISTEMA DE VIDEOLLAMADA

Según ha explicado el consejero, todavía no se ha puesto n marcha la videollamada, sino que únicamente se ha hecho la instalación. Sobre este punto, ha apostillado, habrá que ver en Mesa Sectorial "cómo se va a hacer la utilización con todas las garantías" y "dentro de competencias profesionales de Enfermería".

"No se ha dado orden de iniciar la videollamada. No se ha determinado los centros de cabecera y centros espejo", ha explicado el máximo responsable de la Sanidad madrileña, que en cualquier caso ha insistido en que se trata de una "práctica habitual" en hospitales y está implantada para que funcione en centros de salud "de forma homogénea". Así, ha recordado que en la urgencia extrahospitalaria el 55% de las atenciones son de Enfermería, el 45% de Medicina y únicamente el 0,04% corresponden a patologías no demorables.

"Todo está protocolizado", ha subrayado el consejero, con el objetivo de dar "seguridad al paciente". En este sentido, ha hecho hincapié en que la Comunidad de Madrid es la región de España "que menos tarda en activar sus recursos".

FALTA DE MÉDICOS

Sobre las declaraciones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablaba de un problema de 34 médicos, en referencia a los centros de atención 24 horas en los que se instaurá la videollamada, el consejero ha reiterado que se trata de un problema a nivel del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así, ha recordado que la Comunidad de Madrid ya pidió al Ministerio de Sanidad que actuara en todo el itinerario formativo, espeicialmente en Medicina Familiar y Comunitaria. "Si tuviésemos médicos para contratar, lo haríamos", ha subrayado.

En cualquier caso, ha subrayado que en cuanto a Recursos Humanos, la plantilla del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) supera actualmente los 92.000 profesionales, con un incremento de 4.000 trabajadores respecto a antes de la pandemia.