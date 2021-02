Escudero pide "más vacunas" y señala que para la vacunación masiva se establecerían "espacios y puntos permanentes"

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido "más vacunas" y que para vacunar de forma masiva se activarían "todos los recursos posibles" y se establecerían "espacios y puntos estables permanentes" en grandes superficies o edificios.

En una entrevista concedida este lunes a 'Onda Madrid', y recogida por Europa Press, el consejero ha explicado que se está valorando la situación de la vacunación a dos niveles, uno en el que se marca la capacidad de la red sanitaria y otro en el que se plantea la posibilidad de activar "espacios y puntos estables permanentes" para administrar dosis de forma masiva una vez se haya ya inmunizado a los grupos más vulnerables.

Además, ha ensalzado la suficiencia de la red de vacunación de la región por tener la capacidad de administrar todas las dosis que lleguen, aunque ha matizado que hasta mediados de este mes no se comenzará a inyectar nuevas primeras dosis ya que las que se han recibido en estos días irán destinadas a aplicarse a aquellos que ya hubiesen recibido la primera.

"Vamos a continuar completando la segunda dosis de las que tenemos y nuevos vacunados solo podremos hacerlo con las de Moderna puesto que hicimos esa previsión de tener asegurada la segunda dosis de todos a los que habíamos puesto la primera" ha explicado Escudero.

En esta línea, el consejero ha remarcado la complejidad a nivel logístico y de administración que tiene el proceso de vacunación ya que hay que garantizar las segundas dosis y tener en cuenta que cada tipo de vacuna requiere un tiempo diferente entre la primera y la segunda administración de al antídoto.

Respecto a la vacuna de Astra Zeneca, Escudero ha destacado que la posición de la Comunidad de Madrid iba en contra de que se administrase tan solo entre los ciudadanos de dieciocho a 55 años pues "en otros países de la Unión Europea se están usando para todas las edades".

Además, ha criticado la previsión del Gobierno central sobre que se alcanzaría el 70% de población vacunada en verano puesto que para ello "debería aumentar le ritmo de recepción" ya que, sólo en la Comunidad de Madrid se necesitarían recibir más de 9,2 millones de dosis, y a día de hoy se reciben unas 350.000.

"Lo veo no imposible porque no sé el ritmo de producción, pero hay que recibir un 80% más de dosis y no es solo en Madrid, es en otras comunidades autónomas y países de Europa. No sé si la producción puede llegar a esas cifras, no sé si el Gobierno de España maneja otras variables, pero a día de lo veo casi imposible", ha apuntado el consejero, quien además ha añadido que liberalizar las patentes de la vacuna "sería una buena idea" si eso permite aumentar la producción.

SITUACIÓN DEL COVID-19 EN MADRID

Respecto a la situación general del Covid-19 en la región, Escudero ha destacado una "ligera mejora" con respecto a la semana anterior ya que se aprecia una tendencia a la baja tanto de la incidencia como de la infectividad en las pruebas y las hospitalizaciones, mientras que los ingresados en UCI se entra en una fase de "meseta".

El consejero ha apuntado que este ritmo es el que ya se ha apreciado en las otras olas de la pandemia y ha mostrado su esperanza respecto a que la tendencia a la baja "se refuerce y sea más pronunciada".

Por otro lado, ha explicado que el "objetivo" del Gobierno de la Comunidad de Madrid es que el Hospital Enfermera Isabel Zendal sea "monográfico" para tratar el coronavirus ya que es "tal y como está concebido". "La derivación al Zendal va a permitir recuperar la actividad 'no Covid' en otros hospitales de forma más rápida", ha recalcado.

Finalmente, ha mostrado también su preocupación por todas las zonas básicas de salud, pero ha destacado la situación de Collado Villalba y Aranjuez, donde se han registrado incidencias acumuladas "muy altas" y donde la cepa británica es "muy elevada".