La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad repite por séptimo año como una de las mejores del mundo

Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) ha sido reconocida por séptimo año consecutivo como uno de los 15 mejores centros especializados del mundo en formación en este sector, según el ranking anual de la revista estadounidense 'The Hollywood Reporter'.

Para elaborar esta clasificación, la publicación ha contado con la opinión de educadores, profesionales del cine, estudiantes y expertos en este campo, que han valorado aspectos como la calidad de su modelo educativo, la innovación en las enseñanzas, sus instalaciones y los logros alcanzados.

El centro, con más de 30 años de trayectoria, ha formado a más de 4.500 alumnos, muchos de ellos referentes actualmente en esta industria. Ubicada en la Ciudad de la Imagen de Pozuelo de Alarcón, constituye la única representación madrileña en este ranking que publica cada verano la citada revista.

Destaca por su formación orientada al empleo, con programas que facilitan la conexión con la industria. En este sentido, la tasa de empleabilidad entre los titulados de esta institución es superior al 70% y gran parte de sus alumnos empiezan a trabajar antes de finalizar su aprendizaje, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

Así, su método de enseñanza permite aprender de forma práctica desde el inicio, con más de 200 rodajes anuales realizados junto a profesionales en activo. Cuenta con una oferta de diplomatura y posgrado consolidada que busca dar respuesta a las necesidades del sector.

Dispone además con un departamento de Alfabetización Audiovisual que organiza actividades dirigidas a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato como Órbita Cine o su Campamento Urbano, ha recordado el Ejecutivo autonómico.

Este año, el centro ha incorporado dos nuevos másteres, Entertainment Marketing y Restauración y Preservación Fílmica, que se unen a un catálogo de más de 30 programas en la Escuela de Oficios, que incluye talleres cortos y gratuitos.

Asimismo, este año ha realizado, junto al Clúster Audiovisual de Madrid, la primera edición de FINDE, un nuevo evento dentro de ECAM Forum, diseñado para conectar al sector del cine independiente con la inversión privada.