Archivo - Los integrantes del Dúo Dinámico, Manuel de la Calva (i) y Ramón Arcusa (d) - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escuela municipal de música de Vicálvaro se llamara Dúo Dinámico, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Es un "reconocimiento a la trayectoria artística del grupo y su vínculo con varias generaciones de madrileños", ha explicado Sanz después de que la propuesta fuera elevada y aprobada por mayoría en el Pleno de Vicálvaro de este octubre.

'Quisiera ser', 'Resistiré' o 'Quince años tiene mi amor' fueron algunos de sus éxitos, además de haber sido los creadores de 'Soy un truhán, soy un señor' para Julio Iglesias y 'La la la' para Massiel. La iniciativa cobra especial significado, ha destacado la vicealcaldesa, tras el reciente fallecimiento de Manuel de la Calva, a los 88 años.